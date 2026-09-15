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"Ancorar"

Operação prende 11 foragidos e apreende armas e drogas em Cachoeiro

Ação cumpriu 17 mandados nesta terça-feira (15) e apreendeu cocaína, crack, maconha, munições e mais de R$ 1,5 mil

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 11:01

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 set 2026 às 11:01
Operação Ancorar detém 11 pessoas em Cachoeiro de Itapemirim
Operação Ancorar detém 11 pessoas em Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar

Uma operação integrada das forças de segurança prendeu 11 pessoas e apreendeu armas, munições e drogas nesta terça-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Operação Ancorar foi deflagrada para cumprir 17 mandados de prisão contra foragidos do sistema prisional. Entre os alvos estão suspeitos de envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro.


Segundo a Polícia Militar, os 17 mandados foram expedidos contra pessoas que estavam foragidas. Até o momento, 11 deles foram cumpridos. A operação segue ao longo desta terça-feira.


As ações foram realizadas nos bairros Independência, Zumbi, Gilson Carone, Rui Pinto Bandeira, Pacotuba e Itaoca. A operação reúne equipes das polícias Militar, Civil, Penal e Federal, além da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.


Segundo o coronel Carlos Magno de Oliveira Silva, responsável pelo 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional, 138 agentes de segurança participaram da operação, utilizando 40 viaturas.


“Grande parte do efetivo da Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Federal e Guarda Municipal de Cachoeiro esteve presente para dar vazão a esses 17 mandados de prisão que estavam para ser cumpridos, sendo 11 deles efetivados hoje. Estiveram presentes 138 operadores de segurança pública em 40 viaturas”, informou.


Durante as diligências, foram apreendidas duas armas de fogo: uma pistola calibre .380 com numeração raspada e um revólver calibre .38. As equipes também recolheram 34 munições de diferentes calibres e dois carregadores.


Na operação, foram apreendidos ainda 451 pinos e aproximadamente 271 gramas de cocaína; cerca de 2,2 quilos de crack, além de nove pedras da mesma substância; e aproximadamente 1,1 quilo de maconha.


Também foram recolhidos R$ 1.592 em espécie, uma balança de precisão e um aparelho celular. As diligências da Operação Ancorar continuam ao longo desta terça-feira.

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