PM apreende submetralhadora e mais de 400 pinos de cocaína em Cachoeiro

Um homem foi detido após policiais militares encontrarem uma submetralhadora e entorpecentes em sua residência, no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A apreensão ocorreu na manhã deste domingo (13), quando a equipe da Polícia Militar recebeu informações de que o imóvel era usado no tráfico de drogas da região.





Segundo a PM, foi encontrada uma submetralhadora de fabricação semi-industrial e calibre .380, assim como 15 munições do mesmo calibre e dois carregadores. Além disso, foram apreendidos 422 pinos de cocaína; cinco porções, 111 buchas e 33 tiras de maconha; 100 gramas de crack e duas balanças de precisão.





O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem questionou a Polícia Civil sobre o encaminhamento do suspeito, mas ainda não houve resposta.