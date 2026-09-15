Homem é morto a tiros enquanto conversava com a esposa em Mantenópolis

Um homem de 31 anos morreu após ser baleado em frente a uma casa no distrito de São José, em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de domingo (13). À Polícia Militar, o filho da vítima relatou que o autor dos disparos seria o ex-companheiro da esposa do homem.





Segundo a PM, a vítima estava sentada em frente ao imóvel, conversando com a esposa, quando o homem se aproximou e atirou. Após o crime, ele não foi localizado.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Mantenópolis. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.