Cacique Raoni é diagnosticado com câncer aos 94 anos e recebe cuidados paliativos

Ele foi transferido para o Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no dia 19 de junho. Na ocasião, o cacique deu entrada no hospital com "obstrução intestinal, desidratação e pneumonia por aspiração". No dia seguinte, ele foi submetido a uma cirurgia. Em 10 de julho, o cacique apresentou um quadro de hemorragia digestiva, que foi contida, e teve alta em 15 de julho.