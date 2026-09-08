Câncer de próstata não é sentença de impotência nem de incontinência urinária

“O diagnóstico de câncer de próstata não precisa significar o fim da história de um homem. Quando a doença é identificada em um cenário favorável e existe indicação adequada, é possível vencer o câncer preservando ao máximo a qualidade de vida. Depois disso, queremos que esse homem volte para sua família, para seus planos e para tudo aquilo que ainda deseja viver. É aí que começa uma nova história”, conclui o especialista.