Idosos sentem menos sede? Veja 9 estratégias para ajudar a manter a hidratação

Por esse motivo, segundo a especialista, a sede não deve ser o único parâmetro para indicar quando uma pessoa idosa precisa beber água, pois essa sensação pode surgir quando a desidratação já está instalada. O Ministério da Saúde, por exemplo, recomenda oferecer líquidos regularmente, mesmo na ausência de sede, de preferência em pequenas quantidades e em diferentes momentos. Na prática, isso significa incorporar a ingestão de líquidos à rotina, sem esperar que a sede apareça.