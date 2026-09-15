A defesa de Alexandre de Moraes antes da sessão no STF que definirá seu futuro

"Em 5 ocasiões, há suposição de que o envio de 5 mensagens possa eventualmente corresponder ao conteúdo do bloco de notas. Há meras suposições, porque não é possível afirmar se não foram enviadas a outros destinatários, que são o mesmo conteúdo ou que as mensagens não foram apagadas antes de visualizadas, ou ainda, que as mensagens foram efetivamente visualizadas."