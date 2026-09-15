A desigualdade financeira que a cultura cria antes do primeiro salário

O achado rebate qualquer argumento sobre diferenças biológicas ou de capacidade intelectual. A disparidade não está nas métricas de aprendizado geral, mas no repertório, na confiança e no estímulo cultural.





O ecossistema em que o jovem está inserido, da conversa à mesa de jantar às dinâmicas em sala de aula, tende a socializar os meninos mais cedo para temas como investimentos, autonomia e risco, enquanto priva as meninas desse mesmo convívio com o tema.





As consequências dessa assimetria inicial acumulam-se ao longo do tempo. Uma jovem que cresce menos confiante para discutir finanças tende a ingressar na vida adulta mais vulnerável ao endividamento, menos propensa a gerir ativos com autonomia e em desvantagem na construção de patrimônio.