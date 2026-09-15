AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Desigualdade de gênero

A desigualdade financeira que a cultura cria antes do primeiro salário

Pesquisa inédita mostra que alunas dominam menos conceitos econômicos e aponta o ambiente escolar como chave para mudar esse cenário

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 09:29

Públicado em 

15 set 2026 às 09:29
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli Isis Parteli

Por muito tempo, o debate sobre a diferença de comportamento financeiro entre homens e mulheres recaiu sobre clichês rasos ou justificativas individuais. No entanto, dados recentes mostram que essa lacuna começa muito antes do primeiro emprego, da primeira conta bancária ou da formação da própria família.


Um estudo inédito conduzido por pesquisadores da FGV-EESP, da Universidade Stanford e da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), viabilizado pelo projeto Equidade Info, revelou um diagnóstico preocupante: alunas adolescentes têm uma probabilidade 14,3 pontos percentuais menor de dominar conceitos fundamentais de finanças em comparação aos seus colegas do sexo masculino.

A educação financeira é importante para a independência da mulher (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)
Educação financeira desde a adolescência pode ajudar a reduzir desigualdades na vida adulta Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

O achado rebate qualquer argumento sobre diferenças biológicas ou de capacidade intelectual. A disparidade não está nas métricas de aprendizado geral, mas no repertório, na confiança e no estímulo cultural.


O ecossistema em que o jovem está inserido, da conversa à mesa de jantar às dinâmicas em sala de aula, tende a socializar os meninos mais cedo para temas como investimentos, autonomia e risco, enquanto priva as meninas desse mesmo convívio com o tema.


As consequências dessa assimetria inicial acumulam-se ao longo do tempo. Uma jovem que cresce menos confiante para discutir finanças tende a ingressar na vida adulta mais vulnerável ao endividamento, menos propensa a gerir ativos com autonomia e em desvantagem na construção de patrimônio.

A educação financeira nas escolas surge, portanto, não apenas como uma pauta de cidadania econômica, mas como uma ferramenta indispensável de equidade. Reduzir esse abismo exige intencionalidade: é preciso criar ambientes em que as alunas sejam ativamente incentivadas a participar de discussões sobre dinheiro, formular perguntas e tomarem decisões estratégicas sem o receio do julgamento.


Ao trazer o viés de gênero para o centro da gestão educacional e das políticas públicas, o estudo do projeto Equidade Info deixa claro que ensinar finanças não é só uma questão de matemática, mas de democratização de oportunidades desde a base.

Leia mais na coluna de Isis Parteli

A desigualdade financeira que a cultura cria antes do primeiro salário

Engenharia social: entenda o golpe por trás de 40% das fraudes financeiras no Brasil

Reunião do Copom: como a decisão sobre a Selic afeta o seu bolso

Além do cofrinho: 3 formas de ensinar educação financeira aos filhos nas férias

Metade do ano chegou: como revisar as metas de ano-novo e ainda cumprir planos

Isis Parteli

Isis Parteli Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

Tópicos Relacionados

Isis Parteli Educação Financeira Desigualdade de gênero Salário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros enquanto conversava com a esposa em Mantenópolis
Instituto Ponte
A ponte que encurta gerações: o impacto da equidade na educação
O líder indígena Raoni Metuktire
Cacique Raoni é diagnosticado com câncer aos 94 anos e recebe cuidados paliativos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados