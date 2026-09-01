Engenharia social: entenda o golpe por trás de 40% das fraudes financeiras no Brasil

O fator humano continua sendo a principal porta de entrada para cibercriminosos no Brasil.
No primeiro semestre de 2026, a engenharia social foi responsável por 40% de todas as fraudes financeiras registradas no país. Os dados fazem parte de um levantamento recente da Quod, datatech especializada em inteligência de dados para o mercado de crédito.
De acordo com a Quod, o celular foi o principal canal usado nos golpes, presente em 78% dos casos. O Pix aparece como meio de movimentação em 85% das ocorrências.
Diferentemente de ataques cibernéticos complexos que exploram falhas em sistemas e softwares, a engenharia social baseia-se na manipulação psicológica. Os golpistas induzem as próprias vítimas a fornecer dados confidenciais, transferir dinheiro ou conceder acesso a contas bancárias.
Entre as abordagens mais detectadas pela pesquisa no período, destacam-se:
- Falsa Central de Atendimento: a vítima recebe uma ligação ou mensagem informando sobre uma suposta transação suspeita. Conquistando a confiança do cliente, o criminoso o orienta a fazer um estorno via Pix ou a instalar um aplicativo de segurança, que na verdade é um programa malicioso de acesso remoto.
- Golpe da Mão Fantasma: por meio de links maliciosos enviados por SMS ou e-mail, os golpistas assumem o controle do dispositivo da vítima à distância e realizam operações financeiras sem autorização.
- Phishing e Perfis Falsos: mensagens e páginas clonadas de redes sociais e bancos que prometem prêmios, renegociação de dívidas ou oportunidades irrecusáveis para capturar senhas e dados de cartão.
Inteligência de dados no combate ao crime
O mercado financeiro tem investido valores expressivos em inteligência artificial e análise preditiva de dados para identificar comportamentos atípicos e interceptar transações suspeitas em tempo real. No entanto, a conscientização do usuário final ainda é a ferramenta mais eficaz.
- Desconfie de urgência: golpistas criam cenários de crise ou oportunidade para impedir que você pense com clareza.
- Bancos não pedem senhas: nenhuma instituição financeira solicita senhas, tokens ou transferências de teste por telefone ou mensagem.
- Cheque o remetente: antes de clicar em links, verifique o endereço exato do site ou e-mail.
- Desligue e ligue de volta: se receber uma ligação suspeita sobre sua conta, desligue e entre em contato diretamente pelos canais oficiais do seu banco.
A tecnologia evolui para mitigar riscos, mas a atenção do consumidor no dia a dia é o que realmente impede que o golpe se concretize.
Leia mais na coluna de Isis Parteli