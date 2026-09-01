Engenharia social: entenda o golpe por trás de 40% das fraudes financeiras no Brasil

O fator humano continua sendo a principal porta de entrada para cibercriminosos no Brasil.





No primeiro semestre de 2026, a engenharia social foi responsável por 40% de todas as fraudes financeiras registradas no país. Os dados fazem parte de um levantamento recente da Quod, datatech especializada em inteligência de dados para o mercado de crédito.





De acordo com a Quod, o celular foi o principal canal usado nos golpes, presente em 78% dos casos. O Pix aparece como meio de movimentação em 85% das ocorrências.





Diferentemente de ataques cibernéticos complexos que exploram falhas em sistemas e softwares, a engenharia social baseia-se na manipulação psicológica. Os golpistas induzem as próprias vítimas a fornecer dados confidenciais, transferir dinheiro ou conceder acesso a contas bancárias.