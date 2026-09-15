ES tem alerta para 55 cidades nesta terça (15) e todo o Estado na quarta (16)

O Espírito Santo tem alerta de tempestade para esta terça-feira (15), quando 55 municípios estão sob aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na quarta-feira (16), um novo alerta passa a abranger todo o Estado. Os dois avisos são classificados como de perigo potencial.





Para esta terça, o alerta começou à 0h e segue até as 23h59. Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Veja as cidades afetadas:





Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória





Já o aviso válido para quarta-feira começa à 0h e termina às 23h59, abrangendo os 78 municípios do Espírito Santo. A previsão é de chuva de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.



