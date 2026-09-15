ES tem alerta para 55 cidades nesta terça (15) e todo o Estado na quarta (16)

O Espírito Santo tem alerta de tempestade para esta terça-feira (15), quando 55 municípios estão sob aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na quarta-feira (16), um novo alerta passa a abranger todo o Estado. Os dois avisos são classificados como de perigo potencial.
Para esta terça, o alerta começou à 0h e segue até as 23h59. Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Veja as cidades afetadas:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Já o aviso válido para quarta-feira começa à 0h e termina às 23h59, abrangendo os 78 municípios do Espírito Santo. A previsão é de chuva de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.
Nos dois alertas, o Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Durante as rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é orientado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.