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Perigo potencial

ES tem alerta para 55 cidades nesta terça (15) e todo o Estado na quarta (16)

Inmet prevê chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo nos dois dias

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2026 às 09:22
Chuva em Vitória Fernando Madeira

O Espírito Santo tem alerta de tempestade para esta terça-feira (15), quando 55 municípios estão sob aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na quarta-feira (16), um novo alerta passa a abranger todo o Estado. Os dois avisos são classificados como de perigo potencial.


Para esta terça, o alerta começou à 0h e segue até as 23h59. Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Veja as cidades afetadas:


  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição do Castelo
  16. Divino de São Lourenço
  17. Domingos Martins
  18. Dores do Rio Preto
  19. Fundão
  20. Guaçuí
  21. Guarapari
  22. Ibatiba
  23. Ibiraçu
  24. Ibitirama
  25. Iconha
  26. Irupi
  27. Itaguaçu
  28. Itapemirim
  29. Itarana
  30. Iúna
  31. Jerônimo Monteiro
  32. João Neiva
  33. Laranja da Terra
  34. Linhares
  35. Marataízes
  36. Marechal Floriano
  37. Marilândia
  38. Mimoso do Sul
  39. Muniz Freire
  40. Muqui
  41. Pancas
  42. Piúma
  43. Presidente Kennedy
  44. Rio Novo do Sul
  45. Santa Leopoldina
  46. Santa Maria de Jetibá
  47. Santa Teresa
  48. São José do Calçado
  49. São Roque do Canaã
  50. Serra
  51. Vargem Alta
  52. Venda Nova do Imigrante
  53. Viana
  54. Vila Velha
  55. Vitória

Já o aviso válido para quarta-feira começa à 0h e termina às 23h59, abrangendo os 78 municípios do Espírito Santo. A previsão é de chuva de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.


Nos dois alertas, o Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.


Durante as rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é orientado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.


Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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