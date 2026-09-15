A ponte que encurta gerações: o impacto da equidade na educação

Há quem diga que alcançar a igualdade social no Brasil é um processo que pode demorar gerações e que depende exclusivamente do mérito individual. No entanto, a realidade revela que o obstáculo real é a ausência de pontes, conexões estruturadas e sustentáveis capazes de unir o potencial desses jovens às oportunidades concretas de desenvolvimento educacional e profissional.





A mobilidade social não precisa levar décadas quando há investimento com intenção. Quando se garante equidade a um jovem de alto potencial, oferecendo as condições reais para que ele acesse, permaneça e se desenvolva no ambiente acadêmico, sua trajetória muda de forma mensurável. Isso é o que vejo todos os dias à frente do Instituto Ponte há mais de uma década.





Após formados, os jovens atendidos pela instituição alcançaram uma renda individual, em média, sete vezes maior do que a renda média dos seus pais ao ingressarem no Instituto.