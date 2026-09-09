Obra na Avenida Maruípe vai ampliar calçada para pedestres e ciclistas em Vitória

A Prefeitura de Vitória iniciou, no último sábado (5), uma intervenção na Avenida Maruípe, em um trecho próximo à Casa do Cidadão, com o objetivo de melhorar a mobilidade e ampliar a segurança dos pedestres e ciclistas que circulam pela região.





A obra será executada em etapas e prevê a construção de uma nova calçada, uma reivindicação antiga de moradores e frequentadores do local. Durante os trabalhos, o número de faixas de circulação será mantido nos dois sentidos da avenida.





No sábado, equipes da Central de Serviços iniciaram a retirada do canteiro central da Avenida Maruípe, uma das vias mais movimentadas da capital. Na área onde será construída a calçada, será aplicado material de solo-brita e instalados cones de sinalização para garantir a segurança viária e impedir a passagem de veículos pelo trecho em intervenção.





Nesta quarta-feira (9), está previsto o asfaltamento da área. Após a pavimentação, será feita a pintura dos eixos divisórios da pista. Na sequência, o tapume que está sobre a pedra será retirado para o início da construção da calçada.





A nova calçada será liberada para os pedestres somente após a conclusão de toda a obra. Durante o período de intervenção, a prefeitura orienta motoristas, pedestres e ciclistas a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização temporária instalada no local.





“A obra não foi feita antes por falta de espaço no local, mas agora, com a reorganização da via, conseguimos viabilizar esse projeto”, disse o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura, Alex Mariano.





Segundo ele, do outro lado da avenida, há espaço suficiente e uma calçada que já pode ser utilizada pelos pedestres. “No entanto, estamos fazendo esse investimento justamente para oferecer mais segurança e conforto a quem transita pela região, garantindo uma alternativa adequada para todos. A segurança do pedestre é uma prioridade para a gestão.”