AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Reivindicação antiga

Obra na Avenida Maruípe vai ampliar calçada para pedestres e ciclistas em Vitória

Nova calçada será construída em trecho próximo à Casa do Cidadão; durante as obras, número de faixas de circulação será mantido nos dois sentidos

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 07:41

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 set 2026 às 07:41
Avenida Maruípe recebe intervenção para passagem mais segura de pedestres
Avenida Maruípe recebe intervenção para passagem mais segura de pedestres Rodrigo Gomes

A Prefeitura de Vitória iniciou, no último sábado (5), uma intervenção na Avenida Maruípe, em um trecho próximo à Casa do Cidadão, com o objetivo de melhorar a mobilidade e ampliar a segurança dos pedestres e ciclistas que circulam pela região.


A obra será executada em etapas e prevê a construção de uma nova calçada, uma reivindicação antiga de moradores e frequentadores do local. Durante os trabalhos, o número de faixas de circulação será mantido nos dois sentidos da avenida.


No sábado, equipes da Central de Serviços iniciaram a retirada do canteiro central da Avenida Maruípe, uma das vias mais movimentadas da capital. Na área onde será construída a calçada, será aplicado material de solo-brita e instalados cones de sinalização para garantir a segurança viária e impedir a passagem de veículos pelo trecho em intervenção.


Nesta quarta-feira (9), está previsto o asfaltamento da área. Após a pavimentação, será feita a pintura dos eixos divisórios da pista. Na sequência, o tapume que está sobre a pedra será retirado para o início da construção da calçada.


A nova calçada será liberada para os pedestres somente após a conclusão de toda a obra. Durante o período de intervenção, a prefeitura orienta motoristas, pedestres e ciclistas a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização temporária instalada no local.


“A obra não foi feita antes por falta de espaço no local, mas agora, com a reorganização da via, conseguimos viabilizar esse projeto”, disse o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura, Alex Mariano.


Segundo ele, do outro lado da avenida, há espaço suficiente e uma calçada que já pode ser utilizada pelos pedestres. “No entanto, estamos fazendo esse investimento justamente para oferecer mais segurança e conforto a quem transita pela região, garantindo uma alternativa adequada para todos. A segurança do pedestre é uma prioridade para a gestão.”

Veja Também 

Avenida Maruípe recebe intervenção para passagem mais segura de pedestres

Obra na Avenida Maruípe vai ampliar calçada para pedestres e ciclistas em Vitória

Freezer explode e causa incêndio em restaurante de Jardim Camburi

Freezer explode e provoca incêndio em restaurante de Jardim Camburi; vídeo

Cesar Lucas foi líder e aliado de Euclério Sampaio

Ex-líder de Euclério entra na campanha de Pazolini e desperta ira do prefeito: “Traiu a cidade”

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Bairro Maruípe Obras Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

dólar, mercado financeiro, eua, investimentos
Juros, dólar e eleições: os diferentes cenários para os investimentos
Imagem de destaque
Mega-Sena acumula para R$ 76 milhões; confira os números sorteados
Combo Halfe | Café no Praia 2026 (setembro)
Vai um café aí? Saiba onde pedir combos promocionais com a bebida em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados