Freezer explode e provoca incêndio em restaurante de Jardim Camburi; vídeo

Um freezer localizado na copa de um restaurante explodiu e provocou um incêndio na manhã desta quarta-feira (9), no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo o proprietário do estabelecimento, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o equipamento pegou fogo após a explosão.





Ainda de acordo com o proprietário, as chamas começaram a ser controladas por pessoas que passavam pelo local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o combate final ao incêndio.





Ninguém ficou ferido. Segundo o proprietário, a estrutura do restaurante foi preservada.