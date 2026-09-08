Homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar mulher em Piúma

Um homem de 55 anos foi preso preventivamente por suspeita de ameaçar e descumprir uma medida protetiva de urgência concedida a uma mulher de 52, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (8). O homem é indiciado por descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal qualificada e ameaça majorada, no contexto da Lei Maria da Penha.





De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado em julho. Na ocasião, o suspeito teria se aproximado da vítima em um estabelecimento comercial, segurado o braço dela e dado um tapa no ombro. Além disso, ele teria utilizado uma garrafa de cerveja para intimidá-la enquanto fazia ameaças.





O homem foi localizado e preso em casa. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Os nomes dos envolvidos e o bairro onde a prisão aconteceu não foram divulgados para preservar a identidade da vítima.