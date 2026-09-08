Usa aparelho? Veja 5 cuidados antes de comer morango cravejado

Se no ano passado o morango do amor dominou as redes sociais, agora o doce ganhou um novo concorrente — ou quase um primo. O morango cravejado chegou com uma combinação diferente de texturas e já vem conquistando quem gosta de experimentar as tendências do momento. Para quem usa aparelho ortodôntico, a boa notícia é que não é preciso ficar de fora da trend. No entanto, alguns cuidados são importantes para saborear o doce sem colocar os bráquetes à prova.