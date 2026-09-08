O que assistir na Netflix nesta semana? Veja 5 estreias de 8 a 13 de setembro

O longa francês dá continuidade à série sobre os bastidores de uma agência de artistas em Paris. Cinco anos após o fim da trama original, “Dix pour cent: O Filme” marca uma grande mudança na carreira de Andréa Martel e a expansão do universo da ASK, agência que se tornou um ícone. Agora, ela está de volta ao ramo, mas desta vez atrás das câmeras, como diretora.