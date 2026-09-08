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Vitor Vogas

Magno Malta e Marcos do Val se unem no trio eleitoral bolsonarista

Assessor parlamentar de Do Val fala em declaração de apoio de Magno para ele, mas assessoria de Magno diz que não é bem assim. Evair e Maguinha também participam do ato “contra os abusos do STF”, com o mote “Fora, Moraes”. Pazolini, não

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 18:16

Públicado em 

08 set 2026 às 18:16
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Magno Malta ora com Marcos do Val em cima de um trio elétrico. Entre eles, Maguinha Malta Reprodução do Instagram

Os senadores Magno Malta (PL) e Marcos do Val (Avante) nunca foram exatamente próximos, mesmo dentro da direita bolsonarista. Já viveram entreveros em passado não muito distante e ruídos recentes, quando Do Val declarou que poderia ser candidato a governador com o apoio do PL, o que Magno prontamente desmentiu. Esta campanha, porém, os tem aproximado, assim como o convulsivo cenário político nacional.


Na tarde de segunda-feira (7), deixando as diferenças de lado, os dois dividiram o trio elétrico na manifestação organizada por movimentos bolsonaristas, com travessia da Terceira Ponte e chegada na Praça do Papa. Ambos se mostraram unidos em torno dos motes “Fora, Lula”, “Fora, Moraes” e “contra os abusos do STF”.


Protagonista do ato, Magno dedicou palavras amigáveis a Do Val e exortou o público presente a só votar em candidatos de direita para o Senado:


“O senador Marcos do Val é candidato, [Leonardo] Monjardim é candidato. Ora, tome uma decisão! Ou vocês estão brincando? Se a gente não fizer 40 senadores, o Brasil acabou! E não dá pra fazer senador bunda-mole, não! É pra fazer pitbull que morde! Pitbull que morde! Tem senador de direita pedindo votos pra candidato de esquerda! Pelo amor de Deus!”


Alguns militantes, incluindo um assessor parlamentar de Do Val, empolgaram-se um pouco. Viram na fala de Magno uma declaração de apoio à reeleição do senador do Avante e assim a divulgaram pelo Whatsapp. Foi mais um ruído comunicativo. Essa interpretação foi desmentida pela assessoria do próprio Magno:


“Isso não caracteriza uma declaração de apoio. Naquele momento, o senador apenas foi cordial e respeitoso com Marcos do Val, que estava no trio, e mencionou, de forma geral, outros nomes da direita que disputam o Senado. Em nenhum momento o senador declarou apoio, pediu voto ou sequer mencionou número do candidato.”


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O que houve, de fato, foi uma sonora manifestação de solidariedade de Magno a Do Val:


“Ali tá o senador Do Val, que sofreu tornozeleira... E Davi Alcolumbre, que tá envolvido em toda essa m****, socorreu pra devolver o salário dele, depois que eu fiz um discurso na cara de Alcolumbre, por causa das covardias, violações da Constituição contra o senador Marcos do Val”, disse o presidente estadual do PL, em referência a medidas cautelares e decisões contrárias a Do Val impostas por Alexandre de Moraes (e já suspensas), como o bloqueio de contas e do salário pago pelo Senado.


No entanto, sob anonimato, até outro dirigente estadual do PL admitiu que muitos dos presentes entenderam que, implicitamente, Magno teria mesmo manifestado apoio a Do Val:


“Magno fez elogios ao Do Val e falou da perseguição sobre ele de forma amistosa e bem amigável. Não houve declaração explícita de apoio, porém ficou compreendido entre o povo que sim”.


Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa de Marcos do Val declarou que vale o esclarecimento dado pelo próprio Magno Malta e que manifestações para além disso, dando conta de um suposto apoio, partiram da militância e não são corroboradas pelo senador do Avante. 

Não podemos inferir o intuito do senador Magno Malta ao proferir o discurso registrado pelo vídeo. A interpretação dada pelo público presente, que está circulando nos grupos de mensagens e redes sociais, fundamentou-se no que viram e ouviram. Só o próprio senador pode orientar a real interpretação de suas palavras.

As declarações explícitas

Durante a manifestação, Magno fez duas declarações explícitas de apoio nas eleições majoritárias, reiterando o que todos já sabem: para o Senado, sua filha, Maguinha Malta (PL), postada no trio elétrico entre ele e Do Val; para o Governo do Estado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que não participou do ato convocado por bolsonaristas, mas esteve mais cedo no desfile cívico do 7 de Setembro, no Centro de Vitória.


“O nosso candidato a governador é Pazolini”, reafirmou publicamente Magno, sendo aplaudido de perto por Do Val.


Os dois senadores entoaram juntos o slogan “Deus, pátria, família e liberdade”.


Noves fora, ficou entendido por todos que Magno prefere mil vezes a reeleição de Do Val à chegada (ou retorno) ao Senado de qualquer candidato que não seja de direita. 

No sentido da leitura: Bispa Eliane Leal, Magno Malta, Maguinha, Marcos do Val, Pastor Fabiano e Enfermeira Laryssa Reprodução do Instagram

A não participação de Pazolini

A não ida de Pazolini é mais um sinal da estratégia do ex-prefeito de Vitória de abraçar Flávio Bolsonaro (PL), mas não abraçar por completo o bolsonarismo mais radical. Ele tem feito uma série de acenos para eleitores de centro, mais moderados, apresentando-se como centro-direita, mas sem soltar a mão da extrema-direita. 

A participação de Evair de Melo

Quem também participou da manifestação contra Alexandre de Moraes foi Evair de Melo (Republicanos), que é o segundo candidato da coligação do Republicanos com o PL, liderada por Pazolini. A outra é Maguinha Malta.


Assim como Erick Musso, presidente estadual do Republicanos e candidato a deputado federal, Evair atravessou a Terceira Ponte até a Praça do Papa. Durante a travessia, interagiu e fez foto com Magno. Também dividiu um segundo trio elétrico com Do Val, fazendo e publicando fotos com o senador (que levou uma bandeira da Swat).

Evair abraçado com Marcos do Val e Manato Reprodução do Instagram

Com adesivo de Maguinha, Evair não discursou 

No peito do agasalho amarelo, Evair estampou adesivos dele mesmo e de Maguinha. Na Praça do Papa, ele e Erick chegaram a subir ao trio elétrico principal, comandado por Magno. Mas não chegaram a discursar.

“Erick e eu subimos, e Magno me franqueou a palavra, mas abrimos mão de falar pelo atraso. E fomos citados o tempo todo”, disse Evair à coluna.

Sem adesivo de Evair, Maguinha discursou

Não passou despercebido que, diferentemente de Evair, em sua camiseta azul da Seleção, Maguinha só usou o adesivo dela mesma – não “retribuindo a deferência”, por assim dizer.

E Magno não fez declaração de apoio a Evair.


No período das convenções, tanto Maguinha como Evair disseram que pediriam votos um para o outro. 

Clamor por Mendonça

O ato foi convocado por Magno em suas redes sociais. Chamando os manifestantes de “Povo da Ponte”, Magno exaltou o ministro André Mendonça em um post. Para o senador, o relator dos casos Master e das fraudes no INSS está “enfrentando com temor a Deus as arbitrariedades de Alexandre de Moraes”.


“Convoco todo o povo de fé a erguer um forte clamor em oração pela vida e pela proteção do nosso ministro. Ele é a nossa voz e o nosso escudo naquela Corte”, publicou o presidente estadual do PL.

Pitbulls sem coleira

“O Brasil vai eleger um Senado de coragem, povoado por pitbulls sem coleira, prontos para aprovar o impeachment de Alexandre de Moraes e restaurar a ordem no país”, escreveu Magno.


Do alto do trio elétrico na concentração, falando em “ato suprapartidário”, o pai de Maguinha defendeu literalmente “que o lugar de Moraes é na cadeia”. Isso em plena oração coletiva por André Mendonça, a qual ele realmente “puxou”. Disse ainda que “Mendonça está sozinho num ninho de abutres”. 

Coadjuvantes

Entre outros políticos capixabas ferreamente bolsonaristas, estiveram na manifestação a candidata a vice-governadora de Pazolini, Eliane Leal (PL); candidatos do PL a deputado estadual como o vereador de Vitória Dárcio Bracarense, o vereador de Vila Velha Pastor Fabiano e a Enfermeira Laryssa; candidatos do Republicanos a estadual, como Alcântaro Filho; e candidatos do PL a deputado federal, como o Cabo Bonadiman, cujo slogan de campanha é “Aqui é cacete!”.


Também participaram o cabo Diego Cassotto (PL), primeiro suplente de Maguinha, o ex-deputado federal Carlos Manato, candidato ao mesmo cargo pelo Republicanos, e o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga, candidato a federal pelo PL.  


Como Magno enfrenta dificuldades para caminhar, em decorrência de algumas cirurgias realizadas nos últimos anos, ele atravessou a Terceira Ponte de carona, no porta-malas de um automóvel, ao lado do aliado Neucimar. 


Atualização

Após a publicação deste texto, foi acrescentada a nota oficial da assessoria de imprensa do senador Marcos do Val, posicionando-se no sentido de que vale o esclarecimento fornecido pelo próprio Magno Malta e que manifestações que extrapolem isso, acerca de um suposto apoio eleitoral, partiram da militância e não são avalizadas pelo senador do Avante.

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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