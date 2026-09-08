Magno Malta e Marcos do Val se unem no trio eleitoral bolsonarista

Os senadores Magno Malta (PL) e Marcos do Val (Avante) nunca foram exatamente próximos, mesmo dentro da direita bolsonarista. Já viveram entreveros em passado não muito distante e ruídos recentes, quando Do Val declarou que poderia ser candidato a governador com o apoio do PL, o que Magno prontamente desmentiu. Esta campanha, porém, os tem aproximado, assim como o convulsivo cenário político nacional.





Na tarde de segunda-feira (7), deixando as diferenças de lado, os dois dividiram o trio elétrico na manifestação organizada por movimentos bolsonaristas, com travessia da Terceira Ponte e chegada na Praça do Papa. Ambos se mostraram unidos em torno dos motes “Fora, Lula”, “Fora, Moraes” e “contra os abusos do STF”.





Protagonista do ato, Magno dedicou palavras amigáveis a Do Val e exortou o público presente a só votar em candidatos de direita para o Senado:





“O senador Marcos do Val é candidato, [Leonardo] Monjardim é candidato. Ora, tome uma decisão! Ou vocês estão brincando? Se a gente não fizer 40 senadores, o Brasil acabou! E não dá pra fazer senador bunda-mole, não! É pra fazer pitbull que morde! Pitbull que morde! Tem senador de direita pedindo votos pra candidato de esquerda! Pelo amor de Deus!”





Alguns militantes, incluindo um assessor parlamentar de Do Val, empolgaram-se um pouco. Viram na fala de Magno uma declaração de apoio à reeleição do senador do Avante e assim a divulgaram pelo Whatsapp. Foi mais um ruído comunicativo. Essa interpretação foi desmentida pela assessoria do próprio Magno:





“Isso não caracteriza uma declaração de apoio. Naquele momento, o senador apenas foi cordial e respeitoso com Marcos do Val, que estava no trio, e mencionou, de forma geral, outros nomes da direita que disputam o Senado. Em nenhum momento o senador declarou apoio, pediu voto ou sequer mencionou número do candidato.”





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O que houve, de fato, foi uma sonora manifestação de solidariedade de Magno a Do Val:





“Ali tá o senador Do Val, que sofreu tornozeleira... E Davi Alcolumbre, que tá envolvido em toda essa m****, socorreu pra devolver o salário dele, depois que eu fiz um discurso na cara de Alcolumbre, por causa das covardias, violações da Constituição contra o senador Marcos do Val”, disse o presidente estadual do PL, em referência a medidas cautelares e decisões contrárias a Do Val impostas por Alexandre de Moraes (e já suspensas), como o bloqueio de contas e do salário pago pelo Senado.





No entanto, sob anonimato, até outro dirigente estadual do PL admitiu que muitos dos presentes entenderam que, implicitamente, Magno teria mesmo manifestado apoio a Do Val:





“Magno fez elogios ao Do Val e falou da perseguição sobre ele de forma amistosa e bem amigável. Não houve declaração explícita de apoio, porém ficou compreendido entre o povo que sim”.





Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa de Marcos do Val declarou que vale o esclarecimento dado pelo próprio Magno Malta e que manifestações para além disso, dando conta de um suposto apoio, partiram da militância e não são corroboradas pelo senador do Avante.



“Não podemos inferir o intuito do senador Magno Malta ao proferir o discurso registrado pelo vídeo. A interpretação dada pelo público presente, que está circulando nos grupos de mensagens e redes sociais, fundamentou-se no que viram e ouviram. Só o próprio senador pode orientar a real interpretação de suas palavras.”