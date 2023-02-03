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Confusão

Marcos do Val chama Magno Malta de mentiroso após fala sobre ida para o PL

Presidente do PL no ES, Magno disse que desconhecia convite para Do Val se filiar ao partido. Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla, disse que foi o senador que pediu para entrar no partido
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 fev 2023 às 15:39

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 15:39

Marcos do Val (Podemos) acusa Magno Malta de mentir sobre convite ao PL
Marcos do Val acusa Magno Malta de mentir sobre convite ao PL Crédito: Instagram/Reprodução
Em mais um vídeo, publicado no final da manhã desta sexta-feira (3), o senador do Espírito Santo Marcos do Val (Podemos) comentou sobre informações publicadas pela colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves, em que o senador Magno Malta, presidente estadual do PL, diz desconhecer o convite feito por Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla, para que Do Val se filiasse ao partido.
"Vou desmentir esse mentiroso", enfatizou no vídeo. "Magno Malta, quando você soube pelo Valdemar, presidente do PL, que eu tava (sic) sendo convidado para ser parte do PL, você simplesmente fez um barraco no evento do PL, que todo mundo presenciou. Você disse que, se eu entrasse, você ia sair do PL. Então, você continua mentindo pros capixabas", esbravejou.
Ele ainda complementou dizendo que foi recebido pessoalmente por Costa Neto: "Você simplesmente é um hipócrita. Valdemar me recebeu na casa dele, no loft dele, na terça-feira de manhã e disse simplesmente o seguinte: 'Magno Malta é uma pessoa difícil de se lidar, nós queremos você, senador'. E eu tenho print do Valdemar me convidando para ir ao PL."
Marcos do Val chama Magno Malta de mentiroso após fala sobre ida para o PL
O senador, que ainda está filiado ao Podemos, disse que mostraria o suposto print em um novo vídeo, que não havia sido publicado até a conclusão deste texto.
O senador Magno Malta (PL) foi procurado para comentar e respondeu, via assessoria, que “não irá responder essas ofensas". Também reforçou que "Valdemar Costa Neto é o presidente nacional do PL e o senador Marcos Do Val afirmou que o convite foi feito por ele. O senador Magno Malta, presidente do PL no ES, desconhece o convite".
Em contato com a reportagem, a assessoria de Valdemar Costa Neto afirmou que foi Marcos do Val "que procurou o partido e pediu para se filiar ao PL". A previsão inicial era de que ele assinasse a ficha para entrar no partido na quinta-feira (2), mas a filiação não foi efetiva.
A assessoria do presidente do PL disse ainda que Valdemar Costa Neto conversou com Magno sobre o pedido e que ele foi contra a filiação, mas que "como o PL estava perdendo senadores", concordou em recebê-lo e aceitar seu pedido.

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