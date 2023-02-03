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Reviravolta na internet

Marcos Do Val posta foto de calendário afirmando ser relatório de inteligência

Internautas notaram a semelhança na imagem publicada pelo senador. Depois da repercussão, Do Val apagou a imagem
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

03 fev 2023 às 14:57

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 14:57

Na noite de quinta-feira (2), o senador Marcos Do Val (Podemos) postou uma imagem nos stories do Instagram, com um suposto relatório que tinha logo na capa a marca da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que tem como objetivo planejar, executar e controlar atividades de inteligência. Na imagem, o senador escreveu: "Neste relatório, cai o ministro da Justiça e cai o presidente Lula!".
A história, porém, teria uma reviravolta ainda na rede. Internautas notaram muitas semelhanças entre o suposto relatório e o calendário anual distribuído pela Abin. Após a repercussão, o senador apagou a imagem da rede social. Entretanto, várias capturas de tela já haviam sido realizadas e podem ser vistas nas redes sociais. 
Marcos Do Val declarou que havia recebido uma proposta do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para participar de uma investida golpista contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, também ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). No decorrer do dia, o senador foi mudando a história.
Nesta sexta-feira (3), em uma live, ele pediu apoio dos seguidores. "Chegaram a dizer que estou com problemas mentais, porque uma hora falo uma coisa, outra hora, falo outra", declarou o senador na transmissão. Segundo ele, essa seria uma estratégia de inteligência. "Quem trabalha no setor de inteligência sabe que soltamos informações em cada emissora de uma forma para ludibriar o inimigo", afirmou.

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