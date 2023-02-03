Marcos Do Val posta foto de calendário afirmando ser relatório de inteligência

A história, porém, teria uma reviravolta ainda na rede. Internautas notaram muitas semelhanças entre o suposto relatório e o calendário anual distribuído pela Abin. Após a repercussão, o senador apagou a imagem da rede social. Entretanto, várias capturas de tela já haviam sido realizadas e podem ser vistas nas redes sociais.

@marcosdoval "Neste relatório secreto da ABIN ao qual tive acesso eles relatam que o ano de 2023 tem 365 dias, começando em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro. O ano é inclusive dividido em meses, que se dividem em semanas, que se dividem em dias. Uma temeridade!!!" https://t.co/amqJPDqnml

Mas gente, por que o @marcosdoval está dizendo sobre um relatório da ABIN, se está mostrando as fotos de um calendário anual deles? Mentira tem perna curta, senador. pic.twitter.com/DEE11Mit59

Nesta sexta-feira (3), em uma live, ele pediu apoio dos seguidores. "Chegaram a dizer que estou com problemas mentais, porque uma hora falo uma coisa, outra hora, falo outra", declarou o senador na transmissão. Segundo ele, essa seria uma estratégia de inteligência. "Quem trabalha no setor de inteligência sabe que soltamos informações em cada emissora de uma forma para ludibriar o inimigo", afirmou.