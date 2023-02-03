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Plano de golpe

Marcos do Val diz que Moraes o orientou para conversa com Bolsonaro

Senador afirma que consultou ministro do STF, após saber de suposto plano golpista encabeçado pelo ex-presidente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 fev 2023 às 21:48

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 21:48

BRASÍLIA - A versão do senador Marcos do Val (Podemos-ES) sobre o suposto plano golpista encabeçado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro envolve o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O senador capixaba afirma que consultou Moraes previamente sobre se deveria conversar com Bolsonaro e disse ter sido incentivado pelo ministro. "'Vai porque informações são importantes'. E assim eu fui", relatou em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 2.
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Como o ministro é o relator do inquérito que investiga os atos golpistas, se comprovada, a conversa poderia indicar que Moraes orientou a busca de provas contra o presidente e reforçar a tese dos bolsonaristas de que o ministro o persegue. Assim como ocorreu na Lava Jato, isso poderia dar margem para a nulidade do processo dos atos golpistas.
O senador não apresentou nenhuma prova de sua declaração. A assessoria do Supremo disse que o ministro não iria comentar o assunto. Em conversas reservadas, Moraes afirmou nesta quinta (2) que não teria sentido ele orientar um bolsonarista a falar com Bolsonaro.

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A versão de Moraes dada a interlocutores é que ele recebeu o Marcos do Val no Salão Branco do Supremo, uma área reservada aos ministros atrás do plenário, e que ouviu um relato de um plano para grampeá-lo. O pedido para que o senador gravasse o ministro ilegalmente teria partido do ex-deputado Daniel Silveira.
"Na quinta-feira, antes de ir à reunião com ele (Bolsonaro), eu fui ao STF, conversei com ministro Alexandre de Moraes, porque o processo todo referente ao Daniel (Silveira) é com ele, e perguntei: 'Ministro, o senhor acha que eu devo ir ou não devo ir?'. Aí o ministro disse: 'Vai porque informações são importantes'. E assim eu fui", relatou o senador.
Depois do efetivo encontro com Bolsonaro e Silveira, o senador escreveu ao ministro novamente por WhatsApp e agendou um segundo encontro pessoal, na tarde de 13 de dezembro, no STF. O objetivo era, segundo Do Val, relatar toda a conversa a Moraes sobre o plano bolsonarista. "Ele ficou impressionado", contou.
O senador também confirmou que ele e Moraes se conhecem de longa data, da época em que prestou treinamentos a policiais em São Paulo. O ministro do STF era então secretário de Segurança Pública no governo Geraldo Alckmin (2015-2016). Segundo o parlamentar, eles não têm intimidade, mas sempre mantiveram contato por causa do vínculo profissional. Para o senador, o acesso ao ministro teria sido o motivo de Bolsonaro e Silveira lhe procurarem com a proposta.
Questionado se estava afirmando que o ministro lhe dera orientações e eximindo Bolsonaro, Do Val negou. Ele também disse que tem experiência na área de inteligência e que acreditava que poderia ter sido gravado por Silveira ou pelo Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro. "Só fiz o que tinha que fazer como senador da República. Essa foi a melhor atitude, a mais segura."

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