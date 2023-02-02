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No olho do furação

Magno Malta, presidente do PL no ES, diz desconhecer convite a Do Val

Senador do Podemos afirmou que combinou com Valdemar Costa Neto a entrada no partido de Jair Bolsonaro. Apesar de ter, inicialmente, acusado ex-presidente da República de tramar um golpe

Públicado em 

02 fev 2023 às 20:17
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Senador Magno Malta em novembro de 2022
Senador Magno Malta em novembro de 2022 Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
O relacionamento entre os senadores do Espírito Santo Marcos do Val (Podemos) e Magno Malta (PL) não é dos melhores. Em setembro do ano passado, o senador do Podemos criticou duramente o então candidato do PL. Magno é o presidente estadual do partido.
Nesta quinta-feira (2), entretanto, Do Val afirmou, em entrevista à GloboNews, que avisou a direção nacional do Podemos que sairia da legenda para ingressar na sigla de Magno. Tal comunicado, segundo Do Val, ocorreu justamente em meio ao pleito de 2022.
“Durante a eleição, falei com Renata Abreu (presidente nacional do Podemos) que sairia do Podemos e que tinha convite para ir para o PL. Ela disse: ‘senador, não faz isso’. Eu disse: ‘Olha, está para estourar uma informação e eu não quero expor o Podemos. E o PL está me convidando”, narrou, na entrevista.
“Eu reportei isso para o presidente do PL (o presidente nacional, Valdemar Costa Neto), porque eles queriam que eu fosse agora. Eu disse: ‘eu não vou agora porque está para explodir uma informação que com certeza vai respingar no ex-presidente. Então eu falei com a Renata que eu sairia, mas falei com o PL que eu não entraria agora”.
A assessoria de Magno Malta, entretanto, informou à coluna na noite desta quinta-feira (2) que o senador do PL desconhece essa história.
O curioso disso tudo é que a treta entre Do Val e Magno deu-se devido a um convite para Do Val se filiar ao PL que ele afirmou à coluna ter recusado no final de 2021.
"(O senador Jorginho Mello) me levou na sala da liderança do partido. Eu disse que teria problema no estado (se entrasse para o PL), porque Magno é do partido e não me sinto confortável de estar num partido onde ele está", contou Do Val. "É uma pessoa que não agrega, tumultua", criticou o senador, ainda em setembro do ano passado.

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"Ele (Jorginho) disse que poderia me oferecer a liderança do partido no Senado. E, caso não reeleito, o pagamento do salário equivalente ao valor líquido de senador, 'como estamos fazendo com Magno Malta'. Nunca poderia imaginar que isso existia", complementou.
O senador do Podemos se disse horrorizado com o fato de Magno, entáo ex-senador, sem mandato ou cargo público, receber um salário do partido. O agora senador do PL negou tal informação. 
Foi um disse-me-disse danado.
Magno acionou Valdemar Costa Neto, que desmentiu, em vídeo enviado à coluna, ter convidado o senador do Podemos para ingressar nas fileiras do partido do então presidente da República, Jair Bolsonaro.
Valdemar, aliás, cravou, na ocasião, que Do Val não vai ter outro mandato:
"Tive conhecimento de uma declaração do senador Marcos do Val, que eu teria convidado ele para vir para o partido e que eu sustentaria ele, como sustento Magno Malta se ele perdesse as eleições. Ele deve saber que não vai ter outro mandato. Acontece o seguinte: o Magno é um camarada difícil, mas tem uma vantagem, é um camarada honesto, correto, trabalhador. Nunca tivemos problema com ele nessas questões de dinheiro. Sempre defendeu os interesses do partido e, principalmente, do estado do Espírito Santo", afirmou o presidente do PL, ainda em setembro de 2022.
Jorginho Mello, ex-líder do PL no Senado, também negou ter convidado Do Val a se filiar ao partido. O senador do Podemos, por sua vez, manteve tudo o que disse à coluna.
Pode ser que Do Val tenha sido convidado em 2021 para ingressar no PL e recusado e, já no final de 2022, aceitado? Sim. Mas está tudo muito confuso.
Afinal, como Magno Malta, um dos principais afetados por tal convite, não foi consultado a respeito? 
O jornalista Igor Gadelha, do Metropoles, registrou, na quarta-feira (1), que Do Val se filiaria ao PL "nos próximos dias".
Marcos do Val está sob os holofotes desde a madrugada desta quinta, quando afirmou, em uma live, que Bolsonaro o coagiu a participar de uma tentativa de golpe de Estado.
Ou seja às vésperas de, em tese, migrar para o partido do ex-presidente, soltou essa "bomba".
O senador do Podemos mudou a versão e disse, no final da manhã, que a proposta partiu apenas do então deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Bolsonaro, segundo ele, apenas testemunhou as tratativas, que ocorreram dentro do Palácio do Planalto no último dia 9 de dezembro.
Do Val também escreveu nas redes sociais, na madrugada, que abandonaria a política definitivamente e pediria afastamento do mandato. À tarde, voltou atrás.
E ainda contou que vai ficar no cargo, a pedido, de entre outros, Flávio Bolsonaro (PL).
A coluna entrou em contato com a assessoria de Valdemar Costa Neto para saber se ele confirma ter convidado, desta vez, Do Val para o PL. Mas não teve resposta até a publicação deste texto.
O dia de Valdemar foi cheio. Ele prestou depoimento à Polícia Federal após ter dito que havia minuta golpista "na casa de todo mundo" do governo Bolsonaro.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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