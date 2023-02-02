Pazolini diz que iniciou "processo de reconstrução" na relação com Casagrande

Lorenzo Pazolini, Prefeito de Vitória e Renato Casagrande cumprimentam-se durante a solenidade de posse dos deputados estaduais, na quarta-feira (1º)Crédito: Fernando Madeira
A coluna encontrou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), na manhã de quarta-feira (1º) em meio à sessão solene de posse dos deputados estaduais. O plenário estava apinhado de convidados e jornalistas. O prefeito compôs a mesa de autoridades. No caminho até a saída, concedeu uma rápida entrevista, exclusiva.
As palavras utilizadas por Pazolini, entretanto, foram bastante relevantes. O chefe do Executivo municipal de Vitória nunca foi próximo ao governador Renato Casagrande (PSB). Como deputado estadual, integrou um grupo de oposição.
Mais um sinal de aproximação, o que foi confirmado por Pazolini.
"A prefeitura quer estabelecer o diálogo, com bases sólidas e num ambiente republicano. E acho que estamos tendo sucesso nisso. Esse processo de reconstrução já está em curso", afirmou o republicano.
"Nosso objetivo é construir um tempo de paz para o Espírito Santo, um tempo de prosperidade", destacou. Confira a entrevista completa no final deste texto.
No dia 23 de janeiro, o prefeito recebeu a visita do secretário estadual de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, e do subsecretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Guimarães.
Carlos Guimarães, Lorenzo Pazolini e Marcus VicenteCrédito: Instagram/Lorenzo Pazolini
No dia 25, foi a vez do secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, comparecer ao gabinete do prefeito.
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e o secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe RigoniCrédito: Instagram/Lorenzo Pazolini
Marcus Vicente é presidente estadual do PP. Rigoni, do União Brasil. São políticos de centro-direita que compõem a base de apoio a Casagrande.
Têm um perfil ideológico mais próximo ao de Pazolini, o que deve facilitar as conversas.
O movimento é bem parecido com o protagonizado pelo presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet, que é do mesmo partido do prefeito.
Como a coluna publicou no último dia 27, Piquet, que já disparou petardos contra Casagrande, também recebeu secretários estaduais no gabinete e afirmou que pretende fazer "uma ponte entre os Poderes".
Outra pessoa que está servindo de ponte é a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini.
Ela tem conversado com Pazolini e membros do governo estadual sobre a importância de haver um relacionamento institucional mais próximo em prol do desenvolvimento do Espírito Santo.
A empresária, aliás, reuniu-se na quarta-feira com o prefeito de Vitória.
CONFIRA A ENTREVISTA DE PAZOLINI:
A Câmara de Vitória tem um novo presidente. Como o senhor imagina que vai ser a relação entre Executivo e Legislativo?
Estamos muito otimistas. Estive pela manhã na Câmara junto com os vereadores, recepcionando (na quarta-feira houve também a abertura de uma nova sessão legislativa lá). Tenho certeza que vai ser uma relação harmoniosa, de muito respeito
Vai ter um tempo de paz.
Mais paz do que haveria se Armandinho Fontoura fosse o presidente?
Não, acho que paz pela maturidade da cidade. Independentemente de qualquer situação que exista, os vereadores estão muito conscientes das suas responsabilidades.
E a relação com o governo estadual e o governador Renato Casagrande?
Estamos buscando uma relação de harmonia. Tenho dialogado muito com membros do governo, recebido membros do governo. Os secretários nossos também têm tido encontros com os secretários estaduais.
Nosso objetivo é construir um tempo de paz para o Espírito Santo, um tempo de prosperidade.
Isso quer dizer que, nos próximos dois anos, o senhor, a Prefeitura de Vitória, deve estar mais próxima do governo Casagrande do que esteve nos primeiros dois anos de mandato?
Sim. A prefeitura quer estabelecer o diálogo, com bases sólidas e num ambiente republicano. E acho que estamos tendo sucesso nisso. Esse processo de reconstrução já está em curso.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.