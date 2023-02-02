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Convite foi feito

Daniel Silveira foi preso antes de ser nomeado no gabinete de Magno Malta

Ex-deputado federal havia aceitado convite de senador do ES para trabalhar em Brasília. Mas foi pego pela PF por descumprir decisões judiciais

Públicado em 

02 fev 2023 às 11:22
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O deputado federal Daniel Silveira e o senador eleito Magno Malta
O deputado federal Daniel Silveira e o senador Magno Malta Crédito: Bobby Boss/Câmara dos Deputados/Agência Senado
O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) havia aceitado o convite do agora senador do Espírito Santo Magno Malta (PL) para trabalhar no gabinete do parlamentar em Brasília, como a coluna publicou, em dezembro. Nesta quinta-feira (2), entretanto, Silveira foi preso pela Polícia Federal.
O último dia de mandato dele foi na terça-feira (31). Já Magno, assumiu o cargo na quarta (1º). A nomeação do ex-deputado não chegou a ser publicada.
De acordo com a assessoria do senador, não houve nem o início do processo de contratação, com a apresentação de documentos e o preenchimento dos devidos formulários.
Inicialmente, Silveira seria chefe de gabinete de Magno, depois, o convite passou a ser para que ele exercesse uma função de assessoria.
De acordo com o jornal O Globo, o ex-deputado federal foi preso pela PF nesta quinta em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. 
A ordem partiu do Supremo Tribunal Federal (STF). O motivo é o descumprimento de medidas cautelares, impostas por decisão judicial.
Em fevereiro de 2021, o então deputado foi preso em flagrante depois de gravar um vídeo com ofensas a ministros do STF e em defesa do Ato Institucional nº 5 (AI-5), o mais duro da ditadura militar, que golpeou o Brasil por 21 anos.
Silveira foi solto em novembro e ficou em prisão domiciliar. Ele é réu no Supremo em ação penal derivada do inquérito dos atos antidemocráticos. 
PARCERIA
O ex-deputado é citado frequentemente por Magno nas redes sociais. O parlamentar do PL criticou a prisão em flagrante de Silveira em 2021 e atacou, por diversas vezes, ministros do Supremo, em especial Alexandre de Moraes.
Ex-policial militar, Daniel Silveira ganhou notoriedade em outubro de 2018, quando quebrou uma placa de rua feita em homenagem à vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL), assassinada a tiros em março daquele ano.
Daniel Silveira e Rodrigo Amorim, à época candidatos pelo PSL, exibem placa quebrada em homenagem à vereadora Marielle Franco
Daniel Silveira e Rodrigo Amorim, à época candidatos pelo PSL, exibem placa quebrada em homenagem à vereadora Marielle Franco Crédito: Reprodução/Twitter

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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