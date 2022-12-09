Daniel Silveira vai compor equipe de Magno Malta no Senado

O deputado federal Daniel Silveira e o senador eleito Magno Malta Crédito: Bobby Boss/Câmara dos Deputados/Agência Senado

O deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PTB) vai trabalhar no Senado, apesar de não ter sido eleito. Ele vai ser abrigado no gabinete de Magno Malta (PL). O escolhido pelos eleitores do Espírito Santo convidou o aliado para integrar a equipe.

A assessoria de Magno confirmou à coluna que Silveira aceitou. Ele, entretanto, não vai ser chefe de gabinete, como cogitado inicialmente.

Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por atacar ministros da Corte e fazer apologia à ditadura militar. Mas foi perdoado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

O deputado foi eleito para a Câmara após ficar conhecido por posar para foto com uma placa quebrada que havia sido instalada em homenagem à vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, vítima de assassinato.