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Pós-eleição

Daniel Silveira vai compor equipe de Magno Malta no Senado

Deputado federal bolsonarista não foi eleito, mas vai ser abrigado por aliado. Silveira foi condenado pelo STF por atacar ministros da Corte e fazer apologia à ditadura militar

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 09:35

Públicado em 

09 dez 2022 às 09:35
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O deputado federal Daniel Silveira e o senador eleito Magno Malta
O deputado federal Daniel Silveira e o senador eleito Magno Malta Crédito: Bobby Boss/Câmara dos Deputados/Agência Senado
O deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PTB) vai trabalhar no Senado, apesar de não ter sido eleito. Ele vai ser abrigado no gabinete de Magno Malta (PL). O escolhido pelos eleitores do Espírito Santo convidou o aliado para integrar a equipe.
A assessoria de Magno confirmou à coluna que Silveira aceitou. Ele, entretanto, não vai ser chefe de gabinete, como cogitado inicialmente.
Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por atacar ministros da Corte e fazer apologia à ditadura militar. Mas foi perdoado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).
O deputado foi eleito para a Câmara após ficar conhecido por posar para foto com uma placa quebrada que havia sido instalada em homenagem à vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, vítima de assassinato.
Magno Malta é outro apoiador de primeira hora de Bolsonaro.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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