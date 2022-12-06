Homem forte de Casagrande segue no governo do ES

Álvaro Duboc em 2019, quando já era secretário de Economia e Planejamento Crédito: Helio Filho/Secom-ES

Ao anunciar, nesta terça-feira (6), que Álvaro Duboc vai permanecer no primeiro escalão do governo a partir do ano que vem, Renato Casagrande (PSB) confirma o que já era especulado. Duboc é um dos homens fortes da gestão, embora ocupe postos, via de regra, de menor visibilidade se comparados aos comandos da Educação e da Saúde, por exemplo.

Duboc atuou por 32 anos na Polícia Federal e, no início da atual administração estadual, em 2019, passou a comandar a Secretaria de Economia e Planejamento. Ele foi realocado para a de Governo numa troca com Gilson Daniel (Podemos) em 2021.

Gilson, por sua vez, saiu do cargo para ser candidato a deputado federal. Quem ficou no lugar dele foi Emanuela Pedroso, ex-prefeita de Alto Rio Novo.

A partir de janeiro, nova dança das cadeiras. Duboc volta para a Secretaria de Planejamento. E a atual titular vai para a de Governo.

Emanuela Pedroso, secretária estadual de Planejamento Crédito: Divulgação

NÚCLERO DURO

O secretário esteve sempre ao lado de Casagrande na campanha eleitoral, em eventos públicos, por exemplo.

Os nomes do governo que sempre integraram o núcleo duro do governo, aqueles a quem Casagrande ouve com mais atenção, sempre foi composto, nesta gestão, pela superintendente estadual de Comunicação Flávia Mignoni, a chefe de gabinete, Valésia Perozini e o ex-titular da (ainda) supersecretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e outros tais Tyago Hoffmann (PSB).