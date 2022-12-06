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Após as eleições

Homem forte de Casagrande segue no governo do ES

Álvaro Duboc, entretanto, foi realocado. Em 2023, vai assumir o comando de uma secretaria diferente. Veja especulações sobre mudanças

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 14:30

Públicado em 

06 dez 2022 às 14:30
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc
Álvaro Duboc em 2019, quando já era secretário de Economia e Planejamento Crédito: Helio Filho/Secom-ES
Ao anunciar, nesta terça-feira (6), que Álvaro Duboc vai permanecer no primeiro escalão do governo a partir do ano que vem, Renato Casagrande (PSB) confirma o que já era especulado. Duboc é um dos homens fortes da gestão, embora ocupe postos, via de regra, de menor visibilidade se comparados aos comandos da Educação e da Saúde, por exemplo.
Duboc atuou por 32 anos na Polícia Federal e, no início da atual administração estadual, em 2019, passou a comandar a Secretaria de Economia e Planejamento. Ele foi realocado para a de Governo numa troca com Gilson Daniel (Podemos) em 2021. 
Gilson, por sua vez, saiu do cargo para ser candidato a deputado federal. Quem ficou no lugar dele foi Emanuela Pedroso, ex-prefeita de Alto Rio Novo.
A partir de janeiro, nova dança das cadeiras. Duboc volta para a Secretaria de Planejamento. E a atual titular vai para a de Governo.
Emanuela Pedroso, secretária estadual de Planejamento
Emanuela Pedroso, secretária estadual de Planejamento Crédito: Divulgação
NÚCLERO DURO
O secretário esteve sempre ao lado de Casagrande na campanha eleitoral, em eventos públicos, por exemplo. 
Os nomes do governo que sempre integraram o núcleo duro do governo, aqueles a quem Casagrande ouve com mais atenção, sempre foi composto, nesta gestão, pela superintendente estadual de Comunicação Flávia Mignoni, a chefe de gabinete, Valésia Perozini e o ex-titular da (ainda) supersecretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e outros tais Tyago Hoffmann (PSB).
Hoffmann, entretanto, foi eleito deputado estadual. Já Perozini e Mignoni devem ser mantidas nos cargos. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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