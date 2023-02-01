Surpresas, ironias e vaias: os bastidores do Dia D na Assembleia do ES

Vandinho Leite abraça Marcelo Santos no plenário da Assembleia durante a eleição da Mesa Diretora Crédito: Carlos Alberto Silva

A quarta-feira (1º) foi de movimentação intensa na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Pela manhã, houve a posse dos deputados estaduais. À tarde, a eleição da Mesa Diretora, que sagrou Marcelo Santos (Podemos) presidente

Após passar mal, deixou a Assembleia, já empossado. A coluna o questionou se voltaria para a eleição da Mesa e a resposta foi positiva. Parecia improvável, tamanho o abatimento do ex-prefeito, que ele tivesse condições de fazê-lo. Mas lá estava ele, de novo.

Ocorre que Meneguelli passou a integrar a chapa que seria eleita. É agora o 3º secretário da Mesa. Pode estar aí a explicação para tamanho esforço.

O deputado estadual Sérgio Meneguelli, de cadeira de rodas, na eleição da Mesa Diretora da Assembleia Crédito: Ana Salles/Ales

QUE DEPUTADO É ESSE?

Meneguelli foi o primeiro a votar. Quem presidiu a sessão preparatória para a eleição do comando do Legislativo estadual foi Theodorico Ferraço (PP) que, aos 85 anos, é o mais velho entre os membros do parlamento.

Em um ato falho, Theodorico chamou "João Meneguelli" para votar. Lucas Polese (PL), o deputado mais jovem, que o auxiliava, computou o voto com ênfase no "Sérgio". Pois Theodorico repetiu: "João Meneguelli".

Em seguida, o ex-prefeito de Colatina deixou o plenário, devido a seu estado de saúde.

IRONIA MODE ON

Aliás, Theodorico não provocou nenhuma cena ao conduzir os trabalhos, nem tentou manobra para que o voto fosse secreto . Como o aliado Vandinho Leite (PSDB) desistiu de lançar uma chapa para concorrer contra a de Marcelo, o veterano político não teve mais o que fazer.

Mas não perdeu a oportunidade de ironizar a situação. Por diversas vezes, questionou se não havia outra chapa a ser inscrita. "Acho que só tem uma chapa", afirmou, verbalizando o que até as paredes do plenário já sabiam de antemão.

"Aqui só tem uma solução, votar no Marcelo Santos ou não votar. É a democracia", provocou. Theodorico não votou. Foi a única abstenção registrada.

Ele e Marcelo não se bicam.

O deputado mais jovem da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Lucas Polese, de 26 anos, e o mais velho, Theodorico Ferraço, que tem 85 Crédito: Fernando Madeira

AUSENTE

O vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) não compareceu à cerimônia de posse, em que o próprio pai foi reconduzido a mais um mandato.

O tucano, aparentemente, tem evitado solenidades desse tipo. Sem contar que, fatalmente, se lá estivesse seria questionado sobre a eleição da Mesa Diretora.

O governador Renato Casagrande (PSB) disse que o vice participou das articulações com os deputados em busca da união dos grupos de Vandinho e Marcelo, o que se concretizou.

DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

O deputado estadual reeleito Capitão Assumção (PL) compareceu à posse e à eleição da Mesa Diretora. Pela manhã, vestiu a farda de gala da Polícia Militar, com túnica branca. À tarde, voltou a usar a farda social, com túnica cinza.

Em todas as ocasiões, estava com tornozeleira eletrônica, imposta pelo Supremo Tribunal Federal depois que Assumção foi alvo de uma megaoperação contra atos antidemocráticos.

Ele até comentou que a bateria do aparelho estava chegando ao fim.

Assumção votou na chapa encabeçada por Marcelo. Ao fundo, José Esmeraldo (PDT) comemorou: "Esse é o cara". No caso, o cara, segundo ele, é o deputado do PL.

VAIAS E APLAUSOS

Durante a cerimônia de posse, as galerias da Assembleia, reservadas ao público que quer assistir às sessões presencialmente, ficaram lotadas.

Entre os presentes, amigos ou aliados dos empossados. Servidores públicos, com faixas reivindicatórias, também estavam lá.

Quando alguns deputados, como Assumção, prestaram juramento e mencionaram palavras similares ao slogan do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), como "Deus, Pátria e Família", vaias irromperam.

Por outro lado, Camila Valadão, deputada eleita pelo PSOL, foi aplaudida. Iriny Lopes, do PT, fez o L de Lula e também foi ovacionada.

Galerias da Assembleia Legislativa durante a sessão de posse dos deputados estaduais Crédito: Fernando Madeira

ABOUDIB PRESENTE

O presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Rodrigo Chamoun, foi à sessão de posse. Outros conselheiros do TCES fizeram o mesmo, entre eles Sérgio Aboudib.

Como a coluna mostrou , Aboudib atuou, nos bastidores, a favor da candidatura de Vandinho Leite à presidência da Assembleia, embora tenha dito que receber deputados em seu gabinete faz parte da rotina.

POR FALAR EM CONSELHEIRO...

Em entrevista coletiva logo após ser eleito presidente do Legislativo estadual, Marcelo Santos afirmou que não está nos planos dele ser conselheiro do Tribunal de Contas, algo, que, na verdade, ele já almejou.

A coluna já havia registrado que, nas negociações que antecederam a declaração de apoio de Casagrande ao deputado do Podemos, ele garantiu a parlamentares governistas que não tentaria ir para a Corte de contas.

Por isso, alguns servidores do TCES começaram a cogitar quem seria, então, o nome que o governo apoiaria para o TCES em janeiro 2024, quando Sérgio Borges se aposenta. Apostam em Tyago Hoffmann (PSB).

O deputado estadual, empossado nesta quarta, entretanto, rechaçou de pronto a possibilidade ao ser questionado pela coluna.

FAIXA DE GOVERNADORA?

Teve telespectador que estranhou ao ver, pela TV Assembleia, a deputada estadual reeleita Janete de Sá (PSB) usando uma "faixa de governadora".

Trata-se da comenda Domingos Martins no grau Grã-Cruz. A parlamentar assumiu, nesta quarta, o sexto mandato na Casa. Ganhou a homenagem tempos atrás e a usou na solenidade.

Os deputados de primeiro mandato receberam a faixa com a insígnia de metal nesta quarta também.

Deputada estadual Janete de Sá toma posse em mais um mandato na Assembleia Legislativa do ES Crédito: Ana Salles/Ales

O QUE CAMILA VALADÃO QUER

Recém-chegada à bancada feminina da Assembleia Legislativa, composta por outras três deputadas – em meio a um total de 30 cadeiras –, Camila Valadão (PSOL) quer presidir a comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da Casa.

Ela lembrou que chegou a integrar o colegiado de mesma temática na Câmara de Vitória. Quanto à Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia, Camila diz que vai conversar com as colegas primeiro para definir se vai pleitear o posto. A procuradora no biênio 2021-2022 foi Iriny Lopes.

DOS ESTADOS UNIDOS À NOVA ZELÂNDIA

Ao discursar, já como presidente da Assembleia, Marcelo Santos leu um texto em que mencionou o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern e o Papa Francisco.

"Parafraseando o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, devo dizer que não há um Espírito Santo de esquerda ou de Direita. Há um Espírito Santo" Marcelo Santos (Podemos) - Presidente da Assembleia Legislativa

Em 2016, na Argentina , Obama disse o seguinte: "Muito frequentemente, havia no passado uma divisão entre esquerda e direita, entre capitalismo e comunismo, ou socialismo, especialmente neste continente (...) Não se preocupem se isso vai cair dentro da teoria capitalista, ou socialista. Concentrem-se no que funciona e adotem".

E ASSIM FOI

A nova Mesa Diretora tem componentes ideologicamente diversos, realmente. Não sei se tal composição agradaria a Obama, mas, aparentemente, Casagrande está feliz.

No grupo, há João Coser, do PT de Lula, e Danilo Bahiense, do PL de Bolsonaro.

Ele recebeu os membros do comando do Legislativo estadual no Palácio Anchieta logo após a eleição. Danilo e Meneguelli não compareceram ao encontro.