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Assembleia Legislativa

"As portas estão abertas para qualquer parlamentar", diz Marcelo Santos

Deputado do Podemos, que tem apoio do governador Casagrande para se tornar presidente da Assembleia, falou com exclusividade à coluna nesta segunda-feira (31)

Públicado em 

31 jan 2023 às 18:44
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado estadual Marcelo Santos
Deputado estadual Marcelo Santos Crédito: Ana Salles/Ales
O deputado estadual reeleito Marcelo Santos (Podemos) falou sobre a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa pela primeira vez, publicamente, nesta terça-feira (31).
Ao sair da sessão especial de abertura do exercício de 2023 do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), ele foi abordado pela coluna.
Desde que o governador Renato Casagrande (PSB) decidiu apoiar o deputado do Podemos como candidato à presidência do Legislativo estadual, Marcelo "mergulhou", mas movimentou-se como nunca nos bastidores.
No início da noite desta segunda, preferiu se manifestar em poucas palavras, enquanto o anúncio oficial sobre uma eventual chapa única na disputa não sai.
"Nosso grupo tem diálogo permanente. O que fizemos foi deixar a porta aberta para qualquer parlamentar que seja", afirmou Marcelo.
Na manhã desta terça, 16 apoiadores dele marcaram presença no escritório de Mazinho dos Anjos, deputado eleito pelo PSDB. Lucas Scaramussa (Podemos) participou do encontro virtualmente do encontro e Iriny Lopes (PT) não pôde comparecer, mas está ao lado de Marcelo.
Na reunião, de acordo com deputados eleitos e reeleitos, a mensagem foi que todos são "a favor da união", ou seja, que apenas uma chapa seja inscrita.
Para isso, precisam atrair os aliados de Vandinho Leite (PSDB) e o próprio tucano. Vandinho também gostaria de disputar a presidência da Casa.
A ele, foi oferecido lugar na Mesa Diretora, assim como para alguns dos demais integrantes do grupo liderado pelo tucano.
Marcelo Santos não detalhou os termos da negociação e tampouco quais seriam esses espaços. Apenas afirmou, genericamente, que uma chapa única "seria muito bom para o parlamento, para o governo e para o Espírito Santo".
No domingo, como a coluna mostrou, Marcelo, Vandinho, Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) reuniram-se para viabilizar um acordo.
A eleição ocorre nesta quarta-feira (1º) às 15h.
O deputado do Podemos já conta com a maioria dos colegas. Dos 30, 18 declararam apoio a ele.
Para que uma chapa seja eleita, bastam 16 votos.
A PALAVRA DE ORDEM É "HARMONIA"
Sessão especial no Tribunal de Contas do Espírito Santo. Ao centro da mesa, o deputado estadual Marcelo Santos e o governador Renato Casagrande
Sessão especial no Tribunal de Contas do Espírito Santo. Ao centro da mesa, o deputado estadual Marcelo Santos e o governador Renato Casagrande Crédito: Letícia Gonçalves
"Nós vamos passar mais tempo juntos do que a gente passa com a nossa família, então a harmonia é importante no plenário", afirmou Marcelo, em referência aos demais 29 deputados que vão tomar posse nesta quarta.
"Meu papel é trabalhar para que estejamos juntos, independentemente da posição política ou ideológica. Sem fechar portas", reforçou.
Ao falar em harmonia, Marcelo repetiu uma das palavras mais mencionadas na sessão especial do TCES. O deputado representou a Assembleia na solenidade, uma vez que é o atual vice-presidente da Casa.
O presidente da Corte de contas, Rodrigo Chamoun, deu a deixa. Ao discursar, citou que "a base da maturidade das instituições é uma liga composta por dois metais preciosos, na mesma proporção: independência e harmonia".
E frisou que, muitas vezes, apenas a independência é mencionada. 
Casagrande, que também discursou, entrou na onda: "Independência (entre os Poderes) é necessária, mas harmonia é fundamental".

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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