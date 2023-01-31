Grupo de Marcelo Santos se reúne em escritório de correligionário de Vandinho

Reunião de apoiadores de Marcelo Santos (Podemos) sobre disputa pela presidência da Assembleia Crédito: Fernando Madeira

O grupo liderado pelo deputado estadual reeleito Marcelo Santos (Podemos) reuniu-se na manhã desta terça-feira (31) no escritório de Mazinho dos Anjos, deputado estadual eleito pelo PSDB. Marcelo disputa a presidência da Assembleia Legislativa. Outro interessado no posto é Vandinho Leite, justamente o presidente estadual dos tucanos.

Mazinho estava ao lado de Vandinho. Mas isso foi antes de o governador Renato Casagrande (PSB) decidir apoiar Marcelo, abertamente.

O sobrenome Dos Anjos não é coincidência. O tucano é sobrinho de Enivaldo dos Anjos, ex-deputado estadual e atual prefeito de Barra de São Francisco.

Tio e sobrinho são aliados do governador.

Uma apoiador de Vandinho avalia que Mazinho ficou "numa sinuca de bico". "Vandinho o ajudou, deu legenda para ele no partido (para disputar o cargo de deputado). Mas Mazinho e, principalmente, Enivaldo são aliados do governador", resumiu o parlamentar consultado pela coluna.

Antes de Marcelo receber as bênçãos oficiais do Palácio Anchieta, Mazinho chegou a conceder entrevista à coluna, na qual se postou favorável à eleição de Vandinho para comandar o Legislativo estadual.

Depois, "mergulhou". Não atendeu mais.

Mazinho assinou, conforme a coluna apurou, a lista que endossa a candidatura de Marcelo. E o fato de ter sido o anfitrião da reunião desta terça não deixa dúvidas sobre quem o tucano apoia.

O encontro foi realizado no escritório de advocacia do qual o deputado eleito é sócio. Fica localizado em um prédio em frente ao Tribunal de Contas (TCES), perto da Assembleia.

O deputado do Podemos já tem a maioria das intenções de voto. De acordo com um dos participantes da reunião, 16 parlamentares, entre eleitos e reeleitos, compareceram à reunião desta terça. "E ainda tem Iriny (Lopes), que não pôde vir", comentou. Já Lucas Scaramussa (Podemos) participou de forma virtual, totalizando 18 apoiadores.

Para que uma chapa seja eleita, bastam 16 votos.