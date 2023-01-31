Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mesa Diretora

Grupo de Marcelo Santos se reúne em escritório de correligionário de Vandinho

Mazinho dos Anjos, apesar de ser do PSDB, apoia o deputado do Podemos na corrida pelo comando da Assembleia Legislativa

Públicado em 

31 jan 2023 às 12:04
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Reunião de apoiadores de Marcelo Santos (Podemos) na disputa pela presidência da Assembleia
Reunião de apoiadores de Marcelo Santos (Podemos) sobre disputa pela presidência da Assembleia Crédito: Fernando Madeira
O grupo liderado pelo deputado estadual reeleito Marcelo Santos (Podemos) reuniu-se na manhã desta terça-feira (31) no escritório de Mazinho dos Anjos, deputado estadual eleito pelo PSDB. Marcelo disputa a presidência da Assembleia Legislativa. Outro interessado no posto é Vandinho Leite, justamente o presidente estadual dos tucanos.
Mazinho estava ao lado de Vandinho. Mas isso foi antes de o governador Renato Casagrande (PSB) decidir apoiar Marcelo, abertamente.
O sobrenome Dos Anjos não é coincidência. O tucano é sobrinho de Enivaldo dos Anjos, ex-deputado estadual e atual prefeito de Barra de São Francisco.
Tio e sobrinho são aliados do governador.
Uma apoiador de Vandinho avalia que Mazinho ficou "numa sinuca de bico". "Vandinho o ajudou, deu legenda para ele no partido (para disputar o cargo de deputado). Mas Mazinho e, principalmente, Enivaldo são aliados do governador", resumiu o parlamentar consultado pela coluna.
Antes de Marcelo receber as bênçãos oficiais do Palácio Anchieta, Mazinho chegou a conceder entrevista à coluna, na qual se postou favorável à eleição de Vandinho para comandar o Legislativo estadual.
Depois, "mergulhou". Não atendeu mais.
Mazinho assinou, conforme a coluna apurou, a lista que endossa a candidatura de Marcelo. E o fato de ter sido o anfitrião da reunião desta terça não deixa dúvidas sobre quem o tucano apoia.
O encontro foi realizado no escritório de advocacia do qual o deputado eleito é sócio. Fica localizado em um prédio em frente ao Tribunal de Contas (TCES), perto da Assembleia.
Marcelo Santos e seus aliados, incluindo aí o próprio Casagrande, esforçam-se para que apenas uma chapa seja inscrita. Ou seja, para que Vandinho desista de concorrer.
O deputado do Podemos já tem a maioria das intenções de voto. De acordo com um dos participantes da reunião, 16 parlamentares, entre eleitos e reeleitos, compareceram à reunião desta terça. "E ainda tem Iriny (Lopes), que não pôde vir", comentou. Já Lucas Scaramussa (Podemos) participou de forma virtual, totalizando 18 apoiadores.
Para que uma chapa seja eleita, bastam 16 votos.
Foi uma demonstração de força de Marcelo Santos. Com um empurrãozinho do governo, claro.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

O deputado do PL que escolheu seguir Casagrande em vez do partido

MPES arquiva pedido de investigação sobre shows gospel em Vitória

Qual o problema de alugar ônibus para ir a ato golpista?

Voto secreto X voto aberto: disputa na Assembleia desenterra passado de deputados

Ex-vice-prefeito de Pancas é alvo de operação da PF contra golpistas

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Renato Casagrande Vandinho Leite Marcelo Santos Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados