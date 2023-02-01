Danilo Bahiense: “Não sou oposição a Casagrande”

Danilo Bahiense durante posse para novo mandato na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (1º) Crédito: Fernando Madeira

“Alguns colegas foram cooptados pelo governo (…) houve entendimento para haver uma chapa só. Briga, aqui dentro, não resolve. O que resolve é unidade. Quando você está num grupo, você não decide sozinho”, afirmou o deputado do PL à coluna nesta quarta-feira (1º), quando tomou posse do novo mandato.

Danilo é agora o 2º vice-presidente. Ele confirmou o que um deputado da base governista já havia dito à coluna. Não é um integrante da oposição e sim alguém com um perfil “independente”.

Não tem uma postura radical como a do correligionário Capitão Assumção, por exemplo.

“Desde 2019, eu conversei com o governador diversas vezes e falei para ele que não sou oposição. Eu tenho posição. Deixei claro que todo projeto do governo que vá de encontro à segurança pública eu voto contra, mas votamos inúmeros projetos com o governo do estado”, pontuou Danilo Bahiense.

COMISSÃO DE SEGURANÇA

Além do parlamentar do PL, outro aliado de Vandinho compõe a Mesa Diretora. Hudson Leal (Republicanos) foi alocado como 1º vice-presidente.

Mas outras concessões foram feitas ao grupo, como a participação em comissões temáticas relevantes da Assembleia.

Danilo Bahiense ficou com a de Segurança Pública, sua preferida. Ele foi delegado da Polícia Civil por mais de 30 anos.

“Acertamos com o deputado Marcelo algumas comissões importantes para os deputados que estavam com Vandinho. Eu, por exemplo, acertei com Marcelo a Comissão de Segurança Pública e Combate à Corrupção”, revelou o deputado.

"DIÁLOGO"

Casagrande disse que foi comunicado previamente sobre a inserção de Danilo Bahiense na chapa de Marcelo. “Não tem problema nenhum. É um deputado de fácil diálogo”, comentou o socialista.