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Eleição na Assembleia

Danilo Bahiense: “Não sou oposição a Casagrande”

Cotado para ser 1° vice-presidente na eventual chapa liderada por Vandinho Leite (PSDB), deputado passou a compor a chapa de Marcelo Santos (Podemos), a única inscrita, com o apoio do governador

Públicado em 

01 fev 2023 às 15:32
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputados tomam posse na Assembleia Legislativa do ES
Danilo Bahiense durante posse para novo mandato na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (1º) Crédito: Fernando Madeira
O deputado estadual reeleito Danilo Bahiense (PL) figurou como 1º vice-presidente numa eventual chapa liderada por Vandinho Leite (PSDB) para comandar a Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
O apoio a Vandinho, que era o favorito, entretanto, minguou depois que o governador Renato Casagrande (PSB) defendeu abertamente o nome de Marcelo Santos (Podemos) à presidência.
E, numa reviravolta, Danilo passou a compor a chapa de Marcelo, a única inscrita, após um acordo selado com Vandinho. A Mesa Diretora foi eleita com 27 votos a favor, dois contra e uma abstenção.
“Alguns colegas foram cooptados pelo governo (…) houve entendimento para haver uma chapa só. Briga, aqui dentro, não resolve. O que resolve é unidade. Quando você está num grupo, você não decide sozinho”, afirmou o deputado do PL à coluna nesta quarta-feira (1º), quando tomou posse do novo mandato.
Danilo é agora o 2º vice-presidente. Ele confirmou o que um deputado da base governista já havia dito à coluna. Não é um integrante da oposição e sim alguém com um perfil “independente”.
Não tem uma postura radical como a do correligionário Capitão Assumção, por exemplo. 
“Desde 2019, eu conversei com o governador diversas vezes e falei para ele que não sou oposição. Eu tenho posição. Deixei claro que todo projeto do governo que vá de encontro à segurança pública eu voto contra, mas votamos inúmeros projetos com o governo do estado”, pontuou Danilo Bahiense.

COMISSÃO DE SEGURANÇA

Além do parlamentar do PL, outro aliado de Vandinho compõe a Mesa Diretora. Hudson Leal (Republicanos) foi alocado como 1º vice-presidente.
Mas outras concessões foram feitas ao grupo, como a participação em comissões temáticas relevantes da Assembleia.
Danilo Bahiense ficou com a de Segurança Pública, sua preferida. Ele foi delegado da Polícia Civil por mais de 30 anos.
“Acertamos com o deputado Marcelo algumas comissões importantes para os deputados que estavam com Vandinho. Eu, por exemplo, acertei com Marcelo a Comissão de Segurança Pública e Combate à Corrupção”, revelou o deputado.

"DIÁLOGO"

Casagrande disse que foi comunicado previamente sobre a inserção de Danilo Bahiense na chapa de Marcelo. “Não tem problema nenhum. É um deputado de fácil diálogo”, comentou o socialista.
O PL tem ainda os deputados estaduais Assumção, Lucas Polese, Callegari e Zé Preto. Este, aliás, já está unha e carne com o governador, como a coluna revelou

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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