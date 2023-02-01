Não reeleito, coronel Alexandre Quintino vira diretor do Detran-ES

Ex-deputado estadual Alexandre Quintino (PDT) Crédito: Ellen Campanharo/Ales

O coronel da reserva da Polícia Militar Alexandre Quintino foi eleito deputado estadual, em 2018, pelo PSL (partido que depois se fundiu ao DEM, dando origem ao União Brasil), na esteira da greve da PM. Ele ganhou notoriedade ao conceder uma entrevista, naquele ano, à TV Gazeta, em que afirmou que sua panela estava vazia.

Também apareceu em um vídeo, gravado à espreita, em que incentivava a tropa a voltar ao trabalho. Na Assembleia Legislativa, adotou uma postura conciliadora.

Ao contrário do então colega de partido Capitão Assumção, não ostentava farda durante as sessões. E foi desde sempre um aliado do governador Renato Casagrande (PSB).

Quintino, desta vez filiado ao PDT, não conseguiu se reeleger em outubro de 2022. Recebeu 17.873 votos, menos que os 23.330 com os quais contou em 2018.

Agora ex-deputado, ele ganhou um cargo no governo estadual. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (1º).

Quintino vai ser diretor de Habilitação, Veículos e Fiscalização, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).

O salário do cargo comissionado é de R$ 8.662,74 brutos, de acordo com o Portal da Transparência.