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Assembleia Legislativa

Após criticar Marcelo Santos, Coser vai compor Mesa Diretora

Petista havia dito que imagem de Marcelo "é muito comprometida". Agora, vai ser 1° secretário da Assembleia Legislativa, sob a presidência do deputado do Podemos: "Estou no lugar que desejei"

Públicado em 

01 fev 2023 às 14:14
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado estadual João Coser (PT) na sessão solene de posse na Assembleia Legislativa
Deputado estadual João Coser (PT) na sessão solene de posse na Assembleia Legislativa Crédito: João Coser/Lucas S. Costa
O ex-prefeito de Vitória João Coser (PT) tomou posse nesta quarta-feira (1º) como deputado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, mesmo dia em que confirmou à coluna que vai ser o 1º secretário da Mesa Diretora da Casa. A chapa única, encabeçada por Marcelo Santos (Podemos), como presidente, está virtualmente eleita.
Ocorre que Coser, como a coluna mostrou, estava mais inclinado a apoiar Vandinho Leite (PSDB) para liderar o Legislativo estadual. Em áudio enviado a correligionários em um grupo de WhatsApp, o petista chegou a afirmar que a imagem de Marcelo "é muito comprometida".
O governador Renato Casagrande (PSB), entretanto, entrou no circuito e defendeu abertamente o nome de Marcelo Santos para a presidência.
Aí, tudo mudou para Coser, que é aliado do socialista. "Eu não tinha conversado com o Marcelo ainda. Quando você começa a conversar, você passa a conhecer mais as pessoas", afirmou à coluna nesta quarta, em meio à sessão de posse.
"Contou muito a presença do Marcelo na Assembleia e a relação de confiança dele com o governo do estado e a capacidade do Marcelo de atrair gente. A posição do governo colaborou, naturalmente", complementou.
Coser narrou que, inicialmente, colocou-se à disposição para ser 1º secretário da Mesa. Depois, foi realocado para o posto de vice-presidente. Ao fim e ao cabo, nas conversas para unir os grupos de Vandinho e Marcelo, a 1ª secretaria voltou para o petista.
"Somos deputados de governo. Disputamos a eleição juntos, estamos no governo e não há nada a considerar. Estou feliz, tranquilo, estou no lugar que eu desejei estar", concluiu João Coser.
Ele chegou a ser cotado como possível candidato a presidente da Assembleia, mas, por ser do PT, enfrentaria resistência dos colegas bolsonaristas. Há vários deles na nova legislatura.
Diante da inviabilidade, passou a pleitear um lugar na Mesa Diretora, no que contou com o apoio do partido. Além de Coser, a sigla tem a deputada estadual Iriny Lopes, que foi reeleita.
A bancada do PL, a maior da Assembleia, com cinco integrantes, seria o principal empecilho para que o petista se elegesse presidente.
Ironicamente, ele vai ter como companheiro na Mesa Diretora um membro do partido de Jair Bolsonaro. O deputado reeleito Danilo Bahiense está na chapa como 2º vice-presidente.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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