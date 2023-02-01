Após criticar Marcelo Santos, Coser vai compor Mesa Diretora

Deputado estadual João Coser (PT) na sessão solene de posse na Assembleia Legislativa Crédito: João Coser/Lucas S. Costa

O ex-prefeito de Vitória João Coser (PT) tomou posse nesta quarta-feira (1º) como deputado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, mesmo dia em que confirmou à coluna que vai ser o 1º secretário da Mesa Diretora da Casa. A c hapa única, encabeçada por Marcelo Santos (Podemos) , como presidente, está virtualmente eleita.

Ocorre que Coser, como a coluna mostrou , estava mais inclinado a apoiar Vandinho Leite (PSDB) para liderar o Legislativo estadual. Em áudio enviado a correligionários em um grupo de WhatsApp, o petista chegou a afirmar que a imagem de Marcelo "é muito comprometida".

O governador Renato Casagrande (PSB), entretanto, entrou no circuito e defendeu abertamente o nome de Marcelo Santos para a presidência.

Aí, tudo mudou para Coser, que é aliado do socialista. "Eu não tinha conversado com o Marcelo ainda. Quando você começa a conversar, você passa a conhecer mais as pessoas", afirmou à coluna nesta quarta, em meio à sessão de posse.

"Contou muito a presença do Marcelo na Assembleia e a relação de confiança dele com o governo do estado e a capacidade do Marcelo de atrair gente. A posição do governo colaborou, naturalmente", complementou.

Coser narrou que, inicialmente, colocou-se à disposição para ser 1º secretário da Mesa. Depois, foi realocado para o posto de vice-presidente. Ao fim e ao cabo, nas conversas para unir os grupos de Vandinho e Marcelo, a 1ª secretaria voltou para o petista.

"Somos deputados de governo. Disputamos a eleição juntos, estamos no governo e não há nada a considerar. Estou feliz, tranquilo, estou no lugar que eu desejei estar", concluiu João Coser.

Ele chegou a ser cotado como possível candidato a presidente da Assembleia, mas, por ser do PT, enfrentaria resistência dos colegas bolsonaristas. Há vários deles na nova legislatura.

Diante da inviabilidade, passou a pleitear um lugar na Mesa Diretora, no que contou com o apoio do partido. Além de Coser, a sigla tem a deputada estadual Iriny Lopes, que foi reeleita.

A bancada do PL, a maior da Assembleia, com cinco integrantes, seria o principal empecilho para que o petista se elegesse presidente.