Assembleia: veja nomes que devem compor chapa única da Mesa Diretora

A sessão em que os deputados estaduais vão eleger a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) está marcada para as 15h desta quarta-feira (1º), mas os responsáveis por comandar a Casa pelos próximos dois anos já estão definidos.
Seguindo o que se tornou uma espécie de tradição, haverá uma chapa única, formada após negociações conturbadas, que se estenderam até as horas anteriores ao pleito. Vandinho Leite (PSDB) recuou e fechou com o grupo de Marcelo Santos (Podemos), que já tinha apoio suficiente entre os colegas para ser eleito.
Foram estabelecidades compensações ao tucano e aos aliados dele. O braço direito de Vandinho, Hudson Leal (Republicanos), foi alocado como vice-presidente na chapa governista, encabeçada por Marcelo. Danilo Bahiense, do PL, será o 2º vice.
João Coser (PT) e Janete de Sá (PSB) ocuparão as posições de primeiro secretário e segunda secretária, respectivamente. Terceira e quarta secretarias estão indefinidas, conforme apurou a colunista Letícia Gonçalves durante a cerimônia de posse dos deputados estaduais.
Veja composição já definida
► Presidente: Marcelo Santos (Podemos)
► Vice-presidente: Hudson Leal (Republicanos)
►2º vice-presidente: Danilo Bahiense (PL)
►1º secretário: João Coser (PT)
►2ª secretária: Janete de Sá (PSB)
►3º e 4º secretários: Indefinidos