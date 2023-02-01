Assembleia: veja nomes que devem compor chapa única da Mesa Diretora

Chapa única deve ter Marcelo Santos (Podemos) na presidência da Assembleia; João Coser (PT) e Janete de Sá (PSB) serão 1º e 2º secretários

Foram estabelecidades compensações ao tucano e aos aliados dele. O braço direito de Vandinho, Hudson Leal (Republicanos), foi alocado como vice-presidente na chapa governista, encabeçada por Marcelo. Danilo Bahiense, do PL, será o 2º vice.

João Coser (PT) e Janete de Sá (PSB) ocuparão as posições de primeiro secretário e segunda secretária, respectivamente. Terceira e quarta secretarias estão indefinidas, conforme apurou a colunista Letícia Gonçalves durante a cerimônia de posse dos deputados estaduais.