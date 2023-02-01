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Legislativo estadual

Assembleia: veja nomes que devem compor chapa única da Mesa Diretora

Sessão em que os deputados estaduais vão eleger a Mesa Diretora da Assembleia está marcada para as 15h desta quarta-feira (1°); confira
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 fev 2023 às 12:18

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 12:18

João Coser (PT) e Janete de Sá (PSB) participaram de reunião de apoiadores de Marcelo Santos (Podemos) na disputa pela presidência da Assembleia
Chapa única deve ter Marcelo Santos (Podemos) na presidência da Assembleia; João Coser (PT) e Janete de Sá (PSB) serão 1º e 2º secretários Crédito: Fernando Madeira
A sessão em que os deputados estaduais vão eleger a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) está marcada para as 15h desta quarta-feira (1º), mas os responsáveis por comandar a Casa pelos próximos dois anos já estão definidos.
Seguindo o que se tornou uma espécie de tradição, haverá uma chapa única, formada após negociações conturbadas, que se estenderam até as horas anteriores ao pleito. Vandinho Leite (PSDB) recuou e fechou com o grupo de Marcelo Santos (Podemos), que já tinha apoio suficiente entre os colegas para ser eleito.
Foram estabelecidades compensações ao tucano e aos aliados dele. O braço direito de Vandinho, Hudson Leal (Republicanos), foi alocado como vice-presidente na chapa governista, encabeçada por Marcelo. Danilo Bahiense, do PL, será o 2º vice.
João Coser (PT) e Janete de Sá (PSB) ocuparão as posições de primeiro secretário e segunda secretária, respectivamente. Terceira e quarta secretarias estão indefinidas, conforme apurou a colunista Letícia Gonçalves durante a cerimônia de posse dos deputados estaduais.

Veja composição já definida

Presidente: Marcelo Santos (Podemos)
Vice-presidente: Hudson Leal (Republicanos)
2º vice-presidente: Danilo Bahiense (PL)
1º secretário: João Coser (PT) 
2ª secretária:  Janete de Sá (PSB)
3º e 4º secretários: Indefinidos

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