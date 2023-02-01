Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solenidade

Meneguelli passa mal após tomar posse na Assembleia

Deputado se recupera de procedimento cirúrgico e, desde o último sábado (28), sinalizava que havia 99,99% de chances de não comparecer à cerimônia
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 fev 2023 às 11:37

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 11:37

Sérgio Meneguelli vai à posse na Assembleia Legislativa após procedimento cirúrgico
Sérgio Meneguelli vai à posse na Assembleia Legislativa após procedimento cirúrgico Crédito: Fernando Madeira
O ex-prefeito de Colatina e agora deputado estadual, Sérgio Meneguelli (Republicanos), que está se recuperando de um procedimento cirúrgico, decidiu comparecer à cerimônia de posse na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na manhã desta quarta-feira (1º).
O evento teve início às 10 horas, e, às 11h, ele precisou ser retirado do local, por não estar se sentindo bem. Meneguelli recebeu alta médica em 25 de janeiro, após ficar oito dias internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, no Noroeste capixaba.
Deputado estadual eleito com o maior número de votos na história do Espírito Santo, o político foi hospitalizado após sentir fortes dores abdominais devido a um quadro de diverticulite e precisou passar por cirurgia.
Até a véspera (31) da solenidade de posse, ele vinha sinalizando que não deveria comparecer ao evento. No último sábado (28), aliás, declarou ao colunista Leonel Ximenes que havia 99,99% de chances de não ir à solenidade.
Durante a breve passagem pela Assembleia nesta manhã, usando uma cadeira de rodas, disse estar emocionado. “Muito emocionado, entendeu? Principalmente por ter minha família do meu lado nesse momento e ter a oportunidade de ser representante da cidade, do Estado que eu amo.”
Declarou ainda que será “o primeiro a votar” nesta tarde, quando acontece a eleição da Mesa Diretora da Assembleia. A sessão está marcada para as 15 horas.
Meneguelli passa mal após tomar posse na Assembleia

Veja Também

Presidência do Senado: como votarão os senadores do ES

Quem são os deputados federais e estaduais do ES que tomam posse nesta quarta

Assembleia do ES chega ao Dia D após reviravolta, acusações de traição e dossiê

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Sérgio Meneguelli Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados