O ex-prefeito de Colatina e agora deputado estadual, Sérgio Meneguelli (Republicanos), que está se recuperando de um procedimento cirúrgico, decidiu comparecer à cerimônia de posse na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na manhã desta quarta-feira (1º).
O evento teve início às 10 horas, e, às 11h, ele precisou ser retirado do local, por não estar se sentindo bem. Meneguelli recebeu alta médica em 25 de janeiro, após ficar oito dias internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, no Noroeste capixaba.
Deputado estadual eleito com o maior número de votos na história do Espírito Santo, o político foi hospitalizado após sentir fortes dores abdominais devido a um quadro de diverticulite e precisou passar por cirurgia.
Até a véspera (31) da solenidade de posse, ele vinha sinalizando que não deveria comparecer ao evento. No último sábado (28), aliás, declarou ao colunista Leonel Ximenes que havia 99,99% de chances de não ir à solenidade.
Durante a breve passagem pela Assembleia nesta manhã, usando uma cadeira de rodas, disse estar emocionado. “Muito emocionado, entendeu? Principalmente por ter minha família do meu lado nesse momento e ter a oportunidade de ser representante da cidade, do Estado que eu amo.”
Declarou ainda que será “o primeiro a votar” nesta tarde, quando acontece a eleição da Mesa Diretora da Assembleia. A sessão está marcada para as 15 horas.
Meneguelli passa mal após tomar posse na Assembleia