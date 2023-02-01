Meneguelli passa mal após tomar posse na Assembleia

Sérgio Meneguelli vai à posse na Assembleia Legislativa após procedimento cirúrgico Crédito: Fernando Madeira

O evento teve início às 10 horas, e, às 11h, ele precisou ser retirado do local, por não estar se sentindo bem. Meneguelli recebeu alta médica em 25 de janeiro, após ficar oito dias internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, no Noroeste capixaba.

Deputado estadual eleito com o maior número de votos na história do Espírito Santo, o político foi hospitalizado após sentir fortes dores abdominais devido a um quadro de diverticulite e precisou passar por cirurgia.

Durante a breve passagem pela Assembleia nesta manhã, usando uma cadeira de rodas, disse estar emocionado. “Muito emocionado, entendeu? Principalmente por ter minha família do meu lado nesse momento e ter a oportunidade de ser representante da cidade, do Estado que eu amo.”