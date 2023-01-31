Sérgio Meneguelli foi eleito deputado com o maior número de votos na história do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Assessoria

Ainda em recuperação de um procedimento cirúrgico realizado no último dia 18, o deputado estadual eleito com o maior número de votos na história do Espírito Santo, Sérgio Meneguelli (Republicanos), não deve tomar posse na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) nesta quarta-feira (1°). A solenidade vai ser realizada às 10 horas, na sede do Legislativo estadual, na Enseada do Suá, Vitória.

Apesar de o deputado ter entregado a documentação solicitada pela Assembleia para tomar posse, a assessoria dele informou, na noite desta terça-feira (31), que Meneguelli não deve vir para a cerimônia. Ele aguardava uma avaliação médica e, desde o último sábado (28), já sinalizava que havia 99,99% de chances de não comparecer à solenidade , conforme declarou ao colunista Leonel Ximenes.

Mesmo sem comparecer à posse nesta quarta-feira (1º), o deputado ainda terá tempo para assumir o mandato. O Regimento Interno da Assembleia prevê, no artigo 6°, parágrafo 6º, que “salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovada, a posse dar-se-á no prazo de trinta dias, prorrogável por igual período, a requerimento do interessado”.

Your browser does not support the audio element. Em recuperação, Meneguelli não vai tomar posse nesta quarta na Assembleia

Dessa forma, mesmo ausente na abertura dos trabalhos do Legislativo estadual, Meneguelli terá 30 dias para tomar posse ou, se necessário, requerer a prorrogação para assumir o mandato por mais 30 dias, somando 60 dias a partir de quarta-feira (1º).

Comprovada a necessidade médica, o prazo para o deputado do Republicanos assumir o mandato pode ser ainda mais longo, já que há avaliação jurídica de que o período especificado no Regimento Interno não abrange os casos de doença comprovada.