Apoiadores de Marcelo Santos (Podemos) se reuniram às vésperas da disputa pela presidência da Assembleia Crédito: Fernando Madeira

Caso se confirme a disputa entre duas chapas pela presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) - algo inédito nos últimos 20 anos - a candidatura do deputado estadual reeleito Marcelo Santos (Podemos), que tem o apoio do Palácio Anchieta, larga como favorita por ter apoio declarado da maioria dos parlamentares.

Apesar disso, o grupo ainda não tem chapa formada e segue negociando pela possibilidade de uma chapa única, sem oposição. Até então, o deputado reeleito Vandinho Leite (PSDB) tem mantido sua candidatura. No domingo (29), ele e Marcelo se reuniram com o governador Renato Casagrande (PSB) numa tentativa do governo de buscar um consenso.

Marcelo sempre disse ter o apoio da maioria, mas, até então, o nome dos aliados não haviam sido divulgados. Na manhã desta terça-feira (31), ele reuniu-se com um grupo de apoiadores na Capital, comprovando as palavras, pelo menos no presente momento.

Your browser does not support the audio element. Assembleia: Marcelo Santos conta com apoio da maioria, mas tenta chapa única

Entre os presentes estavam Adilson Espíndula (PDT), Alexandre Xambinho (PSC), Allan Ferreira (Podemos), Bruno Resende (União Brasil), Dary Pagung (PSB), Denninho Silva (União Brasil), Fabrício Gandini (Cidadania), Janete de Sá (PSB), João Coser (PT), José Esmeraldo (PDT), Mazinho dos Anjos (PSDB), Pablo Muribeca (Patriota), Tyago Hoffmann (PSB) e Zé Preto (PL)

Segundo Hoffmann, que conversou com a reportagem após o encontro, em nome de Marcelo, no total, 16 parlamentares estiveram presencialmente no local, embora nem todos ao mesmo tempo. Lucas Scaramussa (Podemos) participou de forma virtual e Iriny Lopes (PT), que tinha presença confirmada, precisou se ausentar, mas justificou.

Ele contabilizou, dessa forma, que o grupo reúne no momento 18 deputados, número suficiente para vencer a disputa, que exige a maioria simples entre os 30 deputados estaduais.

O teor da reunião não foi divulgado, entretanto, o deputado eleito informou que ainda se tenta um acordo para criação de uma chapa única. Além de Marcelo e do grupo de apoiadores, o próprio Palácio Anchieta tem se articulado para viabilizar uma candidatura de consenso.

“Tem uma negociação acontecendo. A gente vai continuar buscando esse consenso até amanhã (1º), às 14h59”, declarou Hoffmann. A sessão de votação está marcada para às 15 horas desta quarta.

O tucano é sobrinho de Enivaldo dos Anjos, ex-deputado estadual e atual prefeito de Barra de São Francisco. Ambos são aliados do governador.

Mazinho dos Anjos (PSDB) sediou reunião de apoiadores de Marcelo Santos (Podemos) na disputa pela presidência da Assembleia Crédito: Fernando Madeira

“Nós estamos conversando com a chave do Marcelo, né? Eu tomei uma posição desde o início. O Vandinho sempre teve ciente que eu iria apoiar um candidato que o governo apoiasse. O governo apoiou o Marcelo. Vandinho estava ciente desse começo”, declarou Mazinho.

“Acabou que o que o outro bloco ficou menor, numa formação mais de oposição. Mas essa decisão sempre esteve transparente com o Vandinho, que eu tenho uma excelente relação. A gente ainda espera que isso seja composto, né? Quem sabe tem uma chapa única até o final, até amanhã antes da eleição?”