Casagrande após reunião com Lula: 'retomada de conversas com o governo federal'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com Governadores Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), participou nesta sexta-feira (27) de um encontro dos governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto, em Brasília. Na agenda, cada Estado apresentou propostas de obras de infraestrutura prioritárias. O presidente também prometeu discutir uma solução para a perda de arrecadação de ICMS.

Após o encontro, Casagrande afirmou foi uma "reunião de fortalecimento da federação" e de "retomada de conversas dos governadores com o governo federal". "Essa aproximação federativa fortalece a população brasileira e nos ajuda a trazer, de cada Estado, a nossa necessidade, e o trabalho conjunto que precisamos fazer para poder trazer qualidade de vida ao povo brasileiro", afirmou.

Um dos pontos destacados pelo governador capixaba foi sobre a perda de arrecadação. "Tratamos da necessidade de recomposição de receitas de ICMS, em especial, porque registramos perdas no ano passado devido às políticas adotadas pelo governo anterior. Agora temos que achar um caminho que não implique no aumento da inflação”, ponderou.

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Sobre o pedido, Lula respondeu: “A questão do ICMS é uma coisa que está na cabeça de vocês desde que foi aprovado pelo Congresso Nacional [em 2022] e é uma coisa que vamos ter que discutir. Podemos acertar, podemos dizer que não pode ou que pode, mas não vamos deixar de discutir nenhum assunto com vocês”, afirmou o presidente.

Foi solicitada uma solução que viabilize as obras de duplicação da BR 101 após a devolução da concessão pela Eco101; a duplicação das BRs 262 e 259; a construção da 3ª Ponte sobre o Rio Doce em Colatina; e a execução das obras do contorno ferroviário da Serra do Tigre (MG) para a consolidação do Corredor Centro-Leste.

Casagrande defendeu ainda a implantação da Ferrovia EF-118, que vai ligar a Região Metropolitana da Grande Vitória ao Porto do Açu, que fica no município de São João da Barra, no norte do estado do Rio de Janeiro. Na avaliação do capixaba, a via férrea pode ser uma alternativa logística de fundamental importância para o escoamento de cargas originadas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Em relação às pautas prioritárias dos estados, que foram encaminhadas a pedido do próprio presidente por governadores e consórcios interestaduais, Lula sinalizou que os bancos de fomento nacionais podem ajudar no desenvolvimento das obras.

“Se o governador tiver com as contas equilibradas, que possa fazer dívida. Se não puder, vamos ter que encontrar um jeito de ajudar a pagar a dívida. Mas se o governo tiver com as contas em ordem e tiver possibilidade de endividamento, não há porque o governo federal através dos bancos públicos, não facilitar com que esses governadores tenham acesso a recursos”, disse o presidente.