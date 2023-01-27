O que acontece se Meneguelli não tomar posse como deputado no dia 1°?

Juiz Renan Sales entrega diploma para Sérgio Meneguelli, eleito deputado estadual Crédito: Sérgio Meneguelli/Twitter/Reprodução

Deputado estadual eleito com o maior número de votos na história do Espírito Santo, Sérgio Meneguelli (Republicanos) se recupera de um procedimento cirúrgico e ainda não há confirmação da presença dele na sessão solene de posse na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), marcada para a próxima quarta-feira, 1º de fevereiro, às 10 horas.

Meneguelli teve alta médica na manhã de quarta-feira (25) e se recupera na casa de parentes, após ficar oito dias internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina , no Noroeste do Estado. Ele passou por um procedimento cirúrgico na última semana, depois de ser hospitalizado com fortes dores abdominais devido a um quadro de diverticulite.

Caso obtenha liberação médica para comparecer à cerimônia de posse, o deputado do Republicanos deverá entregar o diploma de eleito recebido do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) até a próxima terça-feira (31). A entrega poderá ser feita por representante do partido, de acordo com informação da Assembleia Legislativa.

Your browser does not support the audio element. O que acontece se Meneguelli não tomar posse como deputado no dia 1º?

Embora a Constituição Estadual não traga nenhuma informação sobre o que ocorre em caso de não comparecimento do deputado estadual à posse no dia 1º de fevereiro, o Regimento Interno da Ales esclarece, no artigo 6°, parágrafo 6º, que “salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovada, a posse dar-se-á no prazo de trinta dias, prorrogável por igual período, a requerimento do interessado”.

Dessa forma, se Meneguelli não estiver presente na sessão de abertura dos trabalhos da Assembleia na quarta-feira (1º), às 10 horas, ele terá 30 dias para tomar posse ou, se necessário, requerer a prorrogação para assumir o mandato por mais 30 dias, somando 60 dias a partir da próxima quarta-feira.

O prazo pode ser ainda mais longo, já que há avaliação jurídica de que o período especificado não abrange os casos de doença comprovada.

Porém, ele precisa apresentar justificativa ao Legislativo estadual, uma vez que o parágrafo único do artigo 303 do Regimento Interno da Ales, o qual trata sobre renúncia dos deputados, afirma que é considerada renúncia presumida se o deputado deixar de tomar posse, sem justificação, dentro dos 30 dias imediatos à instalação da Assembleia Legislativa.

A assessoria do parlamentar esclareceu que uma decisão sobre o comparecimento dele à posse deve ser tomada até o final desta semana. A expectativa entre futuros colegas é de que ele consiga estar presente, mas isso ainda vai depender também de autorização médica, já que o deputado se encontra em Colatina, distante mais de duas horas de viagem de Vitória, onde fica a sede do Legislativo estadual.