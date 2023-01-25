A assessoria de imprensa de Meneguelli informou que o deputado estadual eleito ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por sete dias e, na véspera da alta, foi para um quarto do Centro de Terapia Intensiva (CTI). O político está agora na casa de parentes e se mantém em repouso e tomando remédios enquanto se recupera, sem poder receber visitas – por orientação médica.

Your browser does not support the audio element. Sérgio Meneguelli recebe alta e vai para casa de parentes em Colatina

Na próxima semana, Sérgio Meneguelli deve passar por uma nova avaliação médica, que definirá se o deputado estadual eleito poderá comparecer presencialmente à posse, marcada para o dia 1º de fevereiro.

Meneguelli deu entrada no Hospital Estadual Sílvio Avidos no dia 17 de janeiro, com fortes dores abdominais e fraqueza. Na semana anterior, no dia 9, ele havia procurado atendimento médico na Policlínica de Colatina com os mesmos sintomas, mas o medicamento indicado não fez o efeito necessário, segundo a assessoria de imprensa do político.

Em vídeo Meneguelli fala sobre recuperação após retirada de parte do intestino Crédito: Assessoria de Sérgio Meneguelli

Após fazer uma série de exames, Meneguelli passou por uma cirurgia na manhã da última quarta-feira (18), devido a complicações de uma doença gastrointestinal, a diverticulite – inflamação que normalmente afeta o intestino grosso. O procedimento durou cerca de quatro horas.