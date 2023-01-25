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Após 8 dias

Sérgio Meneguelli recebe alta e vai para casa de parentes em Colatina

Após cirurgia devido a diverticulite, deputado estadual eleito está em repouso e tomando remédios; com posse marcada para a próxima semana, ele passará uma nova avaliação médica
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 jan 2023 às 11:57

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 11:57

O deputado estadual eleito Sérgio Meneguelli (Republicanos) recebeu alta médica na manhã desta quarta-feira (25) após ficar oito dias internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O político foi hospitalizado após sentir fortes dores abdominais devido a um quadro de diverticulite e precisou passar por um procedimento cirúrgico na última semana.
A assessoria de imprensa de Meneguelli informou que o deputado estadual eleito ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por sete dias e, na véspera da alta, foi para um quarto do Centro de Terapia Intensiva (CTI). O político está agora na casa de parentes e se mantém em repouso e tomando remédios enquanto se recupera, sem poder receber visitas – por orientação médica.
Sérgio Meneguelli recebe alta e vai para casa de parentes em Colatina
Na próxima semana, Sérgio Meneguelli deve passar por uma nova avaliação médica, que definirá se o deputado estadual eleito poderá comparecer presencialmente à posse, marcada para o dia 1º de fevereiro.
Meneguelli deu entrada no Hospital Estadual Sílvio Avidos no dia 17 de janeiro, com fortes dores abdominais e fraqueza. Na semana anterior, no dia 9, ele havia procurado atendimento médico na Policlínica de Colatina com os mesmos sintomas, mas o medicamento indicado não fez o efeito necessário, segundo a assessoria de imprensa do político.
Em vídeo Meneguelli fala sobre recuperação após retirada de parte do intestino
Em vídeo Meneguelli fala sobre recuperação após retirada de parte do intestino Crédito: Assessoria de Sérgio Meneguelli
Após fazer uma série de exames, Meneguelli passou por uma cirurgia na manhã da última quarta-feira (18), devido a complicações de uma doença gastrointestinal, a diverticulite – inflamação que normalmente afeta o intestino grosso. O procedimento durou cerca de quatro horas.
A recuperação durou uma semana, na UTI e CTI, já que Meneguelli não poderia correr riscos de adquirir infecções.

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