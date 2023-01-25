Ataque a escolas em Aracruz: aluna baleada na cabeça segue internada

Thais Pessotti da Silva foi baleada na cabeça em ataque a escolas em Aracruz Crédito: Almir Rogério da Silva | Arquivo

Pai da menina, o técnico de pesquisa Almir Rogério da Silva conversou com exclusividade com o g1ES na noite dessa terça-feira (24). "Nossa pequena grande guerreira é um milagre que Deus nos deu a oportunidade de vivenciar. Ela luta pela vida e surpreende a medicina e a todos com sua força e evolução."

Ele contou que, em meados de dezembro, a filha foi transferida do Hospital Infantil de Vitória e segue o tratamento em um hospital particular da Grande Vitória, sem previsão de alta. Para acompanhar a estudante , a família se mobiliza e se reveza entre o pai, a mãe, a madrasta e irmã mais velha dela.

"O tratamento tem focado na parte fonoaudiológica e fisioterapêutica, com conquistas diárias altamente comemoradas. Na parte motora, o movimento do lado esquerdo voltou primeiro e o do lado direito começou a acordar há duas semanas, ambos estão em evolução" Almir Rogério da Silva - Pai da aluna Thaís Pessotti da Silva

Ainda segundo o pai de Thaís, a filha realiza as atividades e, a cada novo comando realizado, a alegria contagia a todos. "Ela mantém interação com todos ao seu lado, contagiou toda a equipe com suas caras e bocas. Está desenvolvendo bem a fonoaudiologia, começando a imitar o som proposto, mesmo sabendo que há um longo caminho a ser percorrido.”

Almir também agradeceu as orações que a filha tem recebido de familiares, amigos e todos os desconhecidos que mandam boas energias. "Aproveito para manter o pedido de orações a todos para a recuperação plena de Thaís. Sabemos que o caminho é longo, mas minha filha nunca estará sozinha."

Ataque deixou 12 feridos e 4 mortos

Os ataques, em 25 de novembro de 2022, deixaram 12 baleados e quatro mortos: três professoras e uma aluna . Elas perderam a vida pouco após a tragédia e foram identificadas como Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos; Maria da Penha Banhos, de 48 anos; Flávia Amboss Merçon Leonardo, de 38 anos, e Selena Sagrillo Zuccolottto, de 12 anos.

Selena Sagrillo, Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra e Flavia Amoss: vítimas do ataque a escolas em Aracruz Crédito: Reprodução

Relembre o ataque

Os disparos aconteceram por volta das 9h30 na Escola Estadual Primo Bitti e em uma escola particular que fica na mesma via, em Praia de Coqueiral, a 22 km do Centro do município.

Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) , o assassino arrombou dois portões e invadiu, pelos fundos, a escola estadual. Com uma pistola, ele foi até a sala dos professores e atirou contra os educadores. Duas professoras morreram no local. Nenhum aluno foi baleado na primeira escola.

Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia e Rabecão na escola estadual Primo Bitti, em Aracruz, onde ocorreu ataque por atirador Crédito: Fernando Madeira

Na sequência, o atirador deixou a escola estadual em um carro e seguiu para a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral. Na unidade, uma aluna foi morta. Após o segundo ataque, o assassino fugiu em um carro. Ele foi apreendido horas depois, na tarde do dia 25 de novembro.