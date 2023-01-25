Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
2 meses depois

Ataque a escolas em Aracruz: aluna baleada na cabeça segue internada

Thaís Pessotti da Silva, de 14 anos, é a única vítima que segue internada e com bala de tiro alojada no corpo; pai da adolescente deu detalhes sobre recuperação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2023 às 10:35

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 10:35

Thais Pessotti da Silva, foi baleada na cabeça em ataque a escolas em Aracruz 
Thais Pessotti da Silva foi baleada na cabeça em ataque a escolas em Aracruz  Crédito: Almir Rogério da Silva | Arquivo
Dois meses depois dos ataques a duas escolas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, que matou quatro pessoas e feriu outras 12, a aluna Thaís Pessotti da Silva, de 14 anos, é a única vítima que segue internada. A estudante foi baleada na cabeça e, devido à complexidade do ferimento, segue com o projétil alojado no corpo.
Pai da menina, o técnico de pesquisa Almir Rogério da Silva conversou com exclusividade com o g1ES na noite dessa terça-feira (24). "Nossa pequena grande guerreira é um milagre que Deus nos deu a oportunidade de vivenciar. Ela luta pela vida e surpreende a medicina e a todos com sua força e evolução."
Ele contou que, em meados de dezembro, a filha foi transferida do Hospital Infantil de Vitória e segue o tratamento em um hospital particular da Grande Vitória, sem previsão de alta. Para acompanhar a estudante, a família se mobiliza e se reveza entre o pai, a mãe, a madrasta e irmã mais velha dela.
"O tratamento tem focado na parte fonoaudiológica e fisioterapêutica, com conquistas diárias altamente comemoradas. Na parte motora, o movimento do lado esquerdo voltou primeiro e o do lado direito começou a acordar há duas semanas, ambos estão em evolução"
Almir Rogério da Silva - Pai da aluna Thaís Pessotti da Silva
Ainda segundo o pai de Thaís, a filha realiza as atividades e, a cada novo comando realizado, a alegria contagia a todos. "Ela mantém interação com todos ao seu lado, contagiou toda a equipe com suas caras e bocas. Está desenvolvendo bem a fonoaudiologia, começando a imitar o som proposto, mesmo sabendo que há um longo caminho a ser percorrido.”
Almir também agradeceu as orações que a filha tem recebido de familiares, amigos e todos os desconhecidos que mandam boas energias. "Aproveito para manter o pedido de orações a todos para a recuperação plena de Thaís. Sabemos que o caminho é longo, mas minha filha nunca estará sozinha."

Ataque deixou 12 feridos e 4 mortos

Os ataques, em 25 de novembro de 2022, deixaram 12 baleados e quatro mortos: três professoras e uma aluna. Elas perderam a vida pouco após a tragédia e foram identificadas como Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos; Maria da Penha Banhos, de 48 anos; Flávia Amboss Merçon Leonardo, de 38 anos, e Selena Sagrillo Zuccolottto, de 12 anos.
Selena Sagrillo, Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra e Flavia Amoss, vítimas do ataque a escolas em Aracruz
Selena Sagrillo, Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra e Flavia Amoss: vítimas do ataque a escolas em Aracruz Crédito: Reprodução

Relembre o ataque

ataque a duas escolas em Aracruz deixou quatro mortos e 12 feridos. O assassino, de 16 anos, estudou até junho no colégio estadual atacado. A investigação apontou que o ataque foi planejado por dois anos e que o criminoso usou duas armas do pai, um policial militar.
Os disparos aconteceram por volta das 9h30 na Escola Estadual Primo Bitti e em uma escola particular que fica na mesma via, em Praia de Coqueiral, a 22 km do Centro do município.
Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), o assassino arrombou dois portões e invadiu, pelos fundos, a escola estadual. Com uma pistola, ele foi até a sala dos professores e atirou contra os educadores. Duas professoras morreram no local. Nenhum aluno foi baleado na primeira escola.
Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia e Rabecão na escola estadual Primo Bitti, em Aracruz, onde ocorreu ataque por atirador
Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia e Rabecão na escola estadual Primo Bitti, em Aracruz, onde ocorreu ataque por atirador Crédito: Fernando Madeira
Na sequência, o atirador deixou a escola estadual em um carro e seguiu para a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral. Na unidade, uma aluna foi morta. Após o segundo ataque, o assassino fugiu em um carro. Ele foi apreendido horas depois, na tarde do dia 25 de novembro.
Um dia após o atentado, a Polícia Civil informou que o criminoso vai responder por ato infracional análogo a três homicídios e a dez tentativas de homicídio qualificados. Também no dia seguinte ao ataque, uma professora baleada na primeira escola, que estava internada, morreu.
No dia 4 de dezembro, o assassino foi sentenciado a cumprir até três anos de internação. O tempo é o limite máximo estabelecido como medida socioeducativa para adolescentes pela lei.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sem detalhar, atirador alega bullying como motivo de ataques a escolas no ES

Professores de escola atacada em Aracruz cobram apoio do governo do ES

Adolescente baleada em escola de Aracruz melhora e sai da intubação

Polícia investiga se atirador de Aracruz tem ligação com grupos neonazistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz ES Norte Ataque em Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados