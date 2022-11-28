Atirador de Aracruz manuseava armas havia dois anos, diz Polícia

Atirador tentou guardar armas e negou autoria logo ao ser encontrado Crédito: Reprodução

A Gazeta noticiou Em entrevista à imprensa realizada nesta segunda-feira (28), representantes da Polícia Civil confirmaram que o jovem que realizou ataques a duas escolas em Aracruz já manuseava armas há dois anos. No domingo (27),noticiou que o adolescente confessou à polícia, em depoimento, o manuseio das armas

Segundo o delegado André Jaretta, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, o adolescente teria confessado que começou a planejar o atentado em 2019. No ano seguinte, em 2020, começou a se preparar para o ataque aprendendo a manusear armas.

De acordo com Jaretta, o atirador confessou que manuseava as armas para treinar quando ficava sozinho em casa. O pai do atirador é policial militar e tinha armas em casa.

“A partir de 2020, então, ele começa a se preparar, a planejar melhor como executaria essas ações. Começa a tornar isso mais próximo do plano real. Porém, isso nunca foi revelado. Aparentemente, ele não falava isso a terceiros”, contou o delegado, que seguiu:

"Ele foi alimentando esse sentimento de ódio no interior dele" André Jaretta - Titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz

Segundo Jaretta, a polícia vai investigar se o atirador foi ensinado pelo pai, que é policial militar, a atirar. Contudo, no momento, a informação é de que o jovem aprendeu a manusear armas por conta própria.

“Antes do ato, sempre que tinha oportunidade de ficar sozinho, ele pegava essas armas, manuseava essas armas, sem o conhecimento de seus familiares. A fim de criar uma afinidade com aquele armamento e aprender a como manusear”, disse o delegado.