Momento em que atirador entra em escola de Aracruz, Norte do ES Crédito: Reprodução / Câmera de Monitoramento

O adolescente de 16 anos, autor dos atentados em escolas de Coqueiral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, que deixaram quatro pessoas mortas e mais de 10 feridas, precisará ser julgado em até 45 dias.

Atualmente, a lei brasileira determina que esse é o prazo para julgamento de menores em uma vara da Infância e Juventude. Comprovada a autoria do ato, o jovem sofre medidas socioeducativas.

Detido ainda na sexta-feira (25), horas após os crimes, o atirador foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Cariacica, na Grande Vitória, onde poderá ficar por até três anos.

Ele responderá por ato infracional análogo aos seguintes crimes: 10 tentativas de homicídio qualificada por motivo fútil, que gerou perigo comum e com impossibilidade de defesa da vítima e três homicídios qualificados por motivo fútil, que gerou perigo comum e com impossibilidade de defesa da vítima.

Your browser does not support the audio element. Autor de ataques em Aracruz terá que ser julgado em até 45 dias

Conforme mostrou reportagem de A Gazeta , além de internação, há outras cinco medidas socioeducativas previstas no Ecriad e que podem ser determinadas pelo Juizado de Infância e Juventude nos casos de atos infracionais. São elas: