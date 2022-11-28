Governo do ES cria grupo de apoio a familiares e vítimas de ataques em Aracruz

O Governo do Espírito Santo criou um grupo de apoio a familiares e vítimas dos ataques a escolas registrados na última sexta-feira (25) em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Após a tragédia, foi instituída uma Sala de Situação de Enfrentamento, por meio de portaria publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (28), em que membros de secretarias estaduais e do município tomarão decisões sobre as ações voltadas à população e ao funcionamento das escolas, por exemplo.
O objetivo do grupo é coordenar e articular as ações a serem desenvolvidas no município, explicou o coordenador da Sala, o secretário de Estado de Educação, Vitor de Angelo.
"Nosso trabalho será no sentido de dar o apoio prioritário às vítimas, aos familiares e à comunidade escolar afetada; tomar decisões quanto ao funcionamento das escolas, além de fazer a articulação com os demais órgãos governamentais e com instituições da sociedade civil organizada"
As secretarias envolvidas são a de Estado de Educação (Sedu), a de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), da Saúde (Sesa) e de Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), além das municipais de Educação, de Desenvolvimento Social e Trabalho e de Saúde.