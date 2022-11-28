Suástica e análise de celular mostram ligação de atirador com nazismo no ES, diz polícia

Roupa usada por adolescente durante ataques em Aracruz tinha suástica nazista Crédito: Carlos Palito

A roupa militar com uma suástica costurada, além da análise do celular do adolescente que atacou duas escolas em Aracruz, mostram que o atirador era simpatizante à causa nazista. A afirmação foi feita pelo delegado André Jaretta à reportagem do Fantástico, da TV Globo.

A roupa, as armas do pai, tenente da Polícia Militar, e o celular fazem parte dos materiais apreendidos pela Polícia Civil e que a reportagem teve acesso. “Analisando, com autorização judicial, preliminarmente, o celular dele (atirador), conseguimos perceber que ele era um simpatizante à causa nazista”, declarou.

Uma análise do especialista em tecnologia Gilberto Sudré, vice-presidente da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense (Apecof), mostrou a semelhança com o símbolo nazista. É possível ver o fundo vermelho e um círculo branco.

“Ele carregava na sua roupa camuflada um símbolo da suástica. A investigação que vai dizer, mas estamos destacando a existência do símbolo. Alguns jovens têm interação, comunicação com grupos violentos e até nazistas do mundo todo", informou naquele dia.

Atirador tinha suástica nazista e usou arma do pai policial militar em ataques em Aracruz Crédito: Reprodução

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o pai do atirador e recebeu a resposta de que deveria procurar a defesa da família. Em conversa com o jornal Estado de S. Paulo, o homem comentou sobre uma postagem em uma de suas redes sociais em que há uma imagem do livro “Minha Luta”, de Adolf Hitler.

“Livro péssimo. Li e odiei”, afirmou o PM ao Estadão, sobre a obra antissemita que alimenta movimentos de extrema-direita até os dias de hoje.

Punição

O autor dos atentados responderá por ato infracional análogo aos crimes de 9 tentativas de homicídio qualificadas por motivo fútil, além de quatro homicídios, podendo ficar internado numa unidade socioeducativa por até três anos . Esse é o tempo máximo previsto na legislação para atos infracionais praticados por menores de idade.

Como foi o atentado

Ainda na sexta, após o primeiro ataque, o atirador entrou em um veículo modelo Renault Duster, de cor dourada, com as placas cobertas, e foi para o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), a cerca de um quilômetro de distância da instituição estadual. Na escola particular, o criminoso atingiu três pessoas e a aluna Selena Sagrillo Zuccolotto, de 12 anos, morreu na hora.

Filho de policial militar, o adolescente entrou nas escolas usando roupa camuflada e, em uma braçadeira, carregava uma suástica, símbolo do nazismo. Ele planejava o crime havia dois anos , conforme dados iniciais da investigação.

Após ser detido, o adolescente confessou o crime. Ele usou uma arma da Polícia Militar, que pertencia ao pai, e outra particular para atirar em professores e alunos. O nome dele não está sendo divulgado por se tratar de um menor de idade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).