A cultura da violência e a necessidade de cultivar a paz

Moradores em Aracruz fizeram homenagem em escola alvo de ataques Crédito: Cristian Miranda

Levantamento feito pelo Instituto “Sou da Paz” revela que nosso país registrou 12 ataques em escolas nos últimos 20 anos. Destes, cinco ocorreram de 2019 para cá. Em todos, os assassinos eram alunos ou ex-alunos das instituições invadidas. A diretora-executiva da entidade, Carolina Ricardo, afirmou que a maior frequência de assassinatos desse tipo nos últimos anos pode estar relacionada ao aumento de armas nas mãos de civis com um baixíssimo controle. Na Bélgica, país onde vivo metade do ano, já que na outra metade estou no Brasil , uma reportagem da emissora RTL repercutiu a tragédia de Aracruz . A matéria levanta alguns fatores que precisam ser analisados, entre eles, a facilitação do uso de armas.

O governador Casagrande, durante entrevista coletiva, defendeu justamente uma reflexão sobre essa cultura da violência. Ele disse: “Estamos aqui de luto. Perdemos pessoas em um momento trágico. Infelizmente a cultura da violência está nos corações e almas de parte da sociedade. A polarização que temos hoje, a intolerância, o incentivo à violência, os sites de violência, os grupos que se especializam em incentivar a violência na internet, tudo isso nos remete a uma reflexão sobre a cultura da violência e a necessidade que temos de cultivar a paz”.

De fato, não há outro caminho. Governo e sociedade civil precisam colocar este tema da violência em pauta e pensar mudanças urgentes. Precisamos cuidar da saúde mental das nossas crianças.

Se tivermos um olhar mais atento ao atirador, de 16 anos, percebemos que ele já dava sinais de que tinha um perfil bélico e agressivo. Conforme indicam as investigações, o rapaz usou, nos ataques, uma arma da Polícia Militar, que pertencia ao pai, e outra particular. Após ser detido, confessou o crime e disse que o planejava havia dois anos. Especialistas apontaram que o jovem demonstrou facilidade e agilidade no manuseio do armamento.