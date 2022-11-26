O que podemos aprender com a experiência americana no campo das drogas e das armas

Num dos últimos ataques registrados nos EUA, ocorrido no dia 20/11, em Colorado Springs, Colorado, 5 pessoas foram mortas e 25 foram feridas numa boate LGBTQIA+. Nesse último evento, o atirador também utilizou uma arma de guerra para assassinar e ferir os frequentadores da boate. Um fuzil do mesmo modelo utilizado na escola de Uvalde/TX (AR-15) foi empregado para atacar de forma indiscriminada os frequentadores do clube noturno.