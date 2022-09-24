ES sai na frente com pacto para enfrentar violência política contra a mulher

O Espírito Santo tem trabalhado muito ao longo dos anos para reduzir a violência física e o número de feminicídios. Agora, o pacto lançado pelo TRE joga luz a um problema quase tão dramático quanto a violência física. Combater a violência política é, também, um enorme desafio, mas a boa notícia é que o Espírito Santo sai na frente ao reconhecer o problema e estabelecer uma estratégia para combatê-lo. Com menos violência e mais igualdade teremos um Estado mais democrático, mais pacífico e com muito mais progresso para todos os capixabas.