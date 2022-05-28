Assaltos tão frequentes assustam, mas nem tudo está perdido

Luta corporal e tiros em tentativa de assalto a loja de celulares na Praia do Canto Crédito: Câmera de segurança

No dia 7 de maio, nove criminosos assaltaram uma joalheria no BH Shopping, em Belo Horizonte (MG). O crime aconteceu por volta das 14h e resultou no roubo de 13 relógios da marca Rolex. Cada um dos relógios estava avaliado em até R$ 300 mil. Apesar de não ter havido mortos ou feridos, um segurança foi rendido e sequestrado pelos bandidos (ele foi solto nos arredores do shopping). Além disso, ao menos dois disparos de arma de fogo foram efetuados.

A audácia dos criminosos espanta! Estamos falando de um assalto no interior de um dos shoppings mais tradicionais e movimentados de Belo Horizonte. E pior, toda a ação ocorreu num sábado, em plena luz do dia.

Casos como os aqui descritos nos despertam para uma triste e assustadora realidade. Não há mais local ou hora em que estamos livres da ação de criminosos. Seja em pontos de grande movimento, seja em plena luz do dia, os criminosos estão cada vez mais ousados e violentos.

Sensível a essa triste realidade, a Polícia Federal tem trabalhado muito para combater a criminalidade violenta não só no Espírito Santo, mas em todo o país. A criação de forças-tarefas de segurança pública em todos os Estados do Brasil talvez seja um dos melhores exemplos do compromisso da PF com o combate a esse tipo de crime, que tem afligido os brasileiros em praticamente todos os lugares.

Partindo da premissa de que somos muito mais eficientes trabalhando em conjunto e lançando mão da tecnologia e inteligência, a Polícia Federal criou 27 cargos de coordenação das forças-tarefas. Significa dizer que cada Estado contará com a sua, destinada a combater a criminalidade violenta.

No Espírito Santo , desde novembro do ano passado a FTSP tem atuado fortemente contra a criminalidade violenta. Policiais federais, policiais rodoviários federais e guardas municipais de Vitória, Vila Velha e Serra estão cooperando e realizando investigações para identificar as organizações criminosas, prender seus integrantes e descapitalizar as quadrilhas.

Os resultados são expressivos! Muitos foragidos já foram presos, drogas e armas apreendidas e bens sequestrados. Esta semana, aliás, trabalho investigativo da FTSP culminou com a apreensão de mais de 40 armas e muita munição que estavam sendo comercializadas irregularmente num estabelecimento da Grande Vitória.

Em paralelo, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o Núcleo de Polícia Marítima e a Unidade de Inteligência da Polícia Federal têm trabalhado intensamente contra o tráfico de drogas. Nesta semana 235 kg de cocaína que seriam mandados para a Europa foram apreendidos escondidos no casco de um navio. Nos últimos meses já foram quase duas toneladas de cocaína apreendidas da mesma forma.