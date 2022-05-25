Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Casco de cargueiro

PF apreende 235 kg de cocaína em navio no ES que iria para Europa

Foram identificados cinco pacotes com cerca de 45 kg de cocaína cada. Apreensão foi realizada nesta quarta-feira (25), com apoio de mergulhadores especializados

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 17:43

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 mai 2022 às 17:43
Polícia Federal apreendeu 235 kg de cocaína que estavam escondidos no casco de um navio atracado em um porto privado da Baía de Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (25). Segundo informado pela PF, o cargueiro seguiria para a Europa, sem passar por outro porto no Brasil.
Tripulantes do cargueiro perceberam a aproximação de uma pequena embarcação durante a madrugada e comunicaram ao capitão, que acionou a Polícia Federal. Os policiais seguiram para o porto e decidiram realizar uma busca completa no navio, encontrando a carga de drogas no compartimento sob o casco, conhecido por “Sea Chest”.
Cinco pacotes com cocaína foram encontrados no casco de navio no ES
Cinco pacotes com cocaína foram encontrados no casco de navio no ES Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Foram identificados cinco pacotes, com cerca de 45 kg de cocaína cada. A apreensão foi realizada com apoio de mergulhadores especializados. A droga apreendida foi levada para pesagem oficial e confecção dos laudos periciais. A Polícia Federal informou que uma investigação segue em andamento para identificar os envolvidos.
O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, afirmou que o tráfico de drogas no casco de navios tem sido recorrente e que duas toneladas de cocaína foram apreendidas no Estado nos últimos tempos. Disse ainda que a PF vai investigar o caso para prender os envolvidos e descapitalizar as organizações criminosas. 
No dia 6 de março, 40 kg de cocaína foram apreendidos dentro de uma bolsa que estava amarrada ao casco de um navio no Portocel, em Aracruz. A embarcação sairia com uma carga de celulose para a Holanda. Ainda no mês de março, entre os dias 26 e 27, foram encontrados outros 225 kg de cocaína, que também estavam no casco de um navio no mesmo terminal portuário, mas esta embarcação sairia para a Itália. A Polícia Federal participou das duas operações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas espírito santo Vitória (ES) Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados