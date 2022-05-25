PF apreende 235 kg de cocaína em navio no ES que iria para Europa

A Polícia Federal apreendeu 235 kg de cocaína que estavam escondidos no casco de um navio atracado em um porto privado da Baía de Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (25). Segundo informado pela PF, o cargueiro seguiria para a Europa, sem passar por outro porto no Brasil.
Tripulantes do cargueiro perceberam a aproximação de uma pequena embarcação durante a madrugada e comunicaram ao capitão, que acionou a Polícia Federal. Os policiais seguiram para o porto e decidiram realizar uma busca completa no navio, encontrando a carga de drogas no compartimento sob o casco, conhecido por “Sea Chest”.
Foram identificados cinco pacotes, com cerca de 45 kg de cocaína cada. A apreensão foi realizada com apoio de mergulhadores especializados. A droga apreendida foi levada para pesagem oficial e confecção dos laudos periciais. A Polícia Federal informou que uma investigação segue em andamento para identificar os envolvidos.
O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, afirmou que o tráfico de drogas no casco de navios tem sido recorrente e que duas toneladas de cocaína foram apreendidas no Estado nos últimos tempos. Disse ainda que a PF vai investigar o caso para prender os envolvidos e descapitalizar as organizações criminosas.
No dia 6 de março, 40 kg de cocaína foram apreendidos dentro de uma bolsa que estava amarrada ao casco de um navio no Portocel, em Aracruz. A embarcação sairia com uma carga de celulose para a Holanda. Ainda no mês de março, entre os dias 26 e 27, foram encontrados outros 225 kg de cocaína, que também estavam no casco de um navio no mesmo terminal portuário, mas esta embarcação sairia para a Itália. A Polícia Federal participou das duas operações.