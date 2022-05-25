PF apreende 235 kg de cocaína em navio no ES que iria para Europa

Polícia Federal apreendeu 235 kg de cocaína que estavam escondidos no casco de um navio atracado em um porto privado da Baía de Vitória, no Espírito Santo , na manhã desta quarta-feira (25). Segundo informado pela PF, o cargueiro seguiria para a Europa , sem passar por outro porto no Brasil

Tripulantes do cargueiro perceberam a aproximação de uma pequena embarcação durante a madrugada e comunicaram ao capitão, que acionou a Polícia Federal. Os policiais seguiram para o porto e decidiram realizar uma busca completa no navio, encontrando a carga de drogas no compartimento sob o casco, conhecido por “Sea Chest”.

Cinco pacotes com cocaína foram encontrados no casco de navio no ES Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Foram identificados cinco pacotes, com cerca de 45 kg de cocaína cada. A apreensão foi realizada com apoio de mergulhadores especializados. A droga apreendida foi levada para pesagem oficial e confecção dos laudos periciais. A Polícia Federal informou que uma investigação segue em andamento para identificar os envolvidos.