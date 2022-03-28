Polícia Federal realizou entre sábado (26) e domingo (27) a apreensão de 225 quilos de cocaína que estavam escondidos sob o casco de um navio atracado em Portocel , terminal portuário localizado em Aracruz , no Litoral Norte do Espírito Santo

O cargueiro onde a droga foi encontrada levaria uma carga de celulose para a Itália. Segundo a PF, ele sairia do Espírito Santo com destino imediato ao exterior, sem atracar em outro porto do Brasil.

Na tarde de sábado, mergulhadores da PF conseguiram retirar três pacotes com cerca de 45 quilos de cocaína cada um, mas em razão da complexidade do tipo de busca, os trabalhos foram suspensos e reiniciados na manhã de domingo, com o apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, que localizaram outros dois pacotes de mesmo peso e tamanho.

PF faz buscas em navio atracado em porto de Aracruz

De acordo com informações do Portocel, o navio inspecionado vinha sendo monitorado pela Polícia Federal, que decidiu fazer a abordagem após a atracação da embarcação no terminal.

Toda a droga encontrada e apreendida foi levada para pesagem oficial e confecção dos laudos periciais necessários. A Polícia Federal agora trabalha para identificar todos os envolvidos nesse episódio.

Your browser does not support the audio element. PF apreende 225 kg de cocaína em casco de navio que iria do ES à Itália

O porto especializado em celulose, que é uma sociedade entre a Suzano e a Cenibra, informou que ofereceu todo o suporte necessário para as equipes envolvidas nas inspeções e buscas.

"Portocel segue colaborando com a Polícia Federal nas investigações sobre operações do tráfico internacional que utilizam navios para transportar substâncias ilícitas".