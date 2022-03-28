Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aracruz

PF apreende 225 kg de cocaína em casco de navio que iria do ES à Itália

O cargueiro onde a droga foi encontrada levaria uma carga de celulose para a Itália e durante o percurso não atracaria em outro porto do Brasil
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 mar 2022 às 07:07

Publicado em 28 de Março de 2022 às 07:07

Polícia Federal realizou entre sábado (26) e domingo (27) a apreensão de 225 quilos de cocaína que estavam escondidos sob o casco de um navio atracado em Portocel, terminal portuário localizado em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo.
O cargueiro onde a droga foi encontrada levaria uma carga de celulose para a Itália. Segundo a PF, ele sairia do Espírito Santo com destino imediato ao exterior, sem atracar em outro porto do Brasil.
Na tarde de sábado, mergulhadores da PF conseguiram retirar três pacotes com cerca de 45 quilos de cocaína cada um, mas em razão da complexidade do tipo de busca, os trabalhos foram suspensos e reiniciados na manhã de domingo, com o apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, que localizaram outros dois pacotes de mesmo peso e tamanho.

PF faz buscas em navio atracado em porto de Aracruz

De acordo com informações do Portocel, o navio inspecionado vinha sendo monitorado pela Polícia Federal, que decidiu fazer a abordagem após a atracação da embarcação no terminal.
Toda a droga encontrada e apreendida foi levada para pesagem oficial e confecção dos laudos periciais necessários. A Polícia Federal agora trabalha para identificar todos os envolvidos nesse episódio.
Recentemente, também em Portocel, um navio foi flagrado pela PF com 40 quilos de cocaína dentro de uma bolsa amarrada no casco. O caso aconteceu no início de março.
PF apreende 225 kg de cocaína em casco de navio que iria do ES à Itália
O porto especializado em celulose, que é uma sociedade entre a Suzano e a Cenibra, informou que ofereceu todo o suporte necessário para as equipes envolvidas nas inspeções e buscas.
"Portocel segue colaborando com a Polícia Federal nas investigações sobre operações do tráfico internacional que utilizam navios para transportar substâncias ilícitas".
A nota finaliza: "Reiteramos que nosso terminal opera com base em normas internacionais de segurança portuária e seguimos à disposição dos órgãos fiscalizadores".

Veja Também

Corpo é encontrado boiando no Rio Doce, em Colatina

Suspeito de sequestrar jovem em Guarapari é preso em curral no Sul do ES

Homem invade casa, rouba carro e sequestra jovem em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

tráfico de drogas Polícia Federal Portocel - Suzano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados