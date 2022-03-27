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Segunda Ponte

Corpo é encontrado boiando no Rio Doce, em Colatina

Cadáver estava em avançado estado de decomposição. Morto não tinha documentos nas roupas, por isso não foi possível identificar
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 mar 2022 às 18:09

Publicado em 27 de Março de 2022 às 18:09

Corpo é encontrado boiando no Rio Doce em Colatina
Corpo é encontrado boiando no Rio Doce, em Colatina Crédito: Polícia Militar | Divilgação
Um corpo foi encontrado boiando na tarde deste domingo (27) no Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, moradores do bairro Bairro Colatina Velha avistaram o cadáver e acionaram os militares. Ele estava em avançado estado de decomposição e não tinha documentos nas roupas, por isso não foi possível identificar a vítima.
De acordo com a PM, o corpo foi resgatado dois quilômetros após a Segunda Ponte e precisou ser retirado da água com a ajuda de um barco do Corpo de Bombeiros. A corporação informou que a perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser identificado e ser feito o exame cadavérico.
A PC informou, em nota, que o caso foi registrado como morte acidental. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.

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